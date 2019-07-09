"Enerjide Arama Buluşmaları: Ar-Ge Çalıştayı"

ANKARA (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, "Dünya büyük bir değişim içinde. Geliştireceğimiz öngörüler, sosyolojik ve siyasal okumalar, analizler, belirsizliği daha görünür hale getirir" dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları : Ar-Ge" çalıştayında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu etkinliğin, enerjinin geleceğine dair yeni bir söz söylemek adına düzenlendiğini ifade eden Dönmez, küçük bir düşünce kuruluşu mantığı ile hayata geçirilen buluşmaların kendileri için ayrı bir önem taşıdığını bildirdi.

Dönmez, Ar-Ge’nin, yeniliklerin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de yerli kaynakları devreye alma plan ve stratejilerinin, politikanın tam merkezinde yer aldığını söyledi.

Enerjide maddi ve maddi olmayan kaynaklar olduğuna değinen Bakan Dönmez, maddi olmayan kaynaklardan insan gücü, zeka, birikim, girişim ve teknolojinin entelektüel sermaye olarak tanımlandığını kaydetti.