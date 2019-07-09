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"Enerjide Arama Buluşmaları: Ar-Ge Çalıştayı"

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Dünya büyük bir değişim içinde. Geliştireceğimiz öngörüler, sosyolojik ve siyasal okumalar, analizler, belirsizliği daha görünür hale getirir" - "G-20’de enerji ve çevre bakanlarıyla yürüttüğümüz toplantıda ilk defa Türkiye önerisi olarak start-upların enerji dönüşümünü, dikkate alınması ve desteklenmesi gereken bir konu olarak belirledik, altını çizdik ve sonuç belgesine de bu eklenmiş oldu"

ANKARA (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, "Dünya büyük bir değişim içinde. Geliştireceğimiz öngörüler, sosyolojik ve siyasal okumalar, analizler, belirsizliği daha görünür hale getirir" dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları : Ar-Ge" çalıştayında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu etkinliğin, enerjinin geleceğine dair yeni bir söz söylemek adına düzenlendiğini ifade eden Dönmez, küçük bir düşünce kuruluşu mantığı ile hayata geçirilen buluşmaların kendileri için ayrı bir önem taşıdığını bildirdi.

Dönmez, Ar-Ge’nin, yeniliklerin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de yerli kaynakları devreye alma plan ve stratejilerinin, politikanın tam merkezinde yer aldığını söyledi.

Enerjide maddi ve maddi olmayan kaynaklar olduğuna değinen Bakan Dönmez, maddi olmayan kaynaklardan insan gücü, zeka, birikim, girişim ve teknolojinin entelektüel sermaye olarak tanımlandığını kaydetti.

Dönmez, maddi kaynaklar olan enerji kaynakları ve doğal kaynaklara yönelik stratejiler geliştirilebildiğini ancak bunun maddi olmayan kaynaklar için o kadar kolay olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Dünya büyük bir değişim içinde. Burada geliştireceğimiz öngörüler, sosyolojik ve siyasal okumalar, analizler belirsizliği daha görünür hale getirir. Bu belirsizliği arama konferansıyla paydaşlarla daha sık bir araya gelerek farklı düşünce ve görüşleri alarak çözmeyi planlıyoruz. Tüm tarafların eşit bilgiye sahip olması ve tarafları arasında sıkı bir ilişki düzeyinin kurulması koordinasyon probleminin en önemli çözüm faktörlerinden biri. Bakanlık olarak bilgilendirmemiz ve bilgilendirilmemiz yeterli değil. Aynı kulvarda koşan tüm temsilcilerin çalışmaları birbirine aktarması önemli. Katılımcılık ilkesi gereğince sektörümüzde Ar-Ge çalışmaları yapanları bir araya getirdik. Sektör devletten nasıl Ar-Ge yaklaşımı bekliyor, nasıl verimli hale getiririz, yeni bir yapılanma gerekiyor mu mevcut yapılar nasıl işletilmeli, enerji Ar-Ge ekosistemini nasıl geliştirebiliriz, sorular bunlar. Bu soru ve cevaplar hiç bitmeyen bir döngü ama bizim devlet bakışımızda asıl olan sadece bilmek değil, bilenleri sürece davet ederek ortak aklı işletmektir."

Bugünkü etkinlikte konuşulanların not alınacağını ve yaklaşım belgesi hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını anlatan Dönmez, belgedeki sorulara paydaşlardan gelecek cevapların 3 ay içinde değerlendirilerek mavi belge adı altında yayınlanacağını söyledi.

Dönmez, düzenlenecek bir çalıştayın ardından kırmızı belge, karar belgesinin de yayınlanacağını belirtti.

Çalıştaylar aracılığıyla yeni fikirlerin kendilerine ulaşmasını beklediklerini vurgulayan Dönmez, "Bu dördüncü arama toplantımız. Start-uplar konusunda daha önce bir etkinliğimiz olmuştu. Ayrıca G-20 ülkeleri enerji belgelerine de bunları eklettik. G-20’de enerji ve çevre bakanlarıyla yürüttüğümüz toplantıda ilk defa Türkiye önerisi olarak start-upların enerji dönüşümünü, dikkate alınması ve desteklenmesi gereken bir konu olarak belirledik, altını çizdik ve sonuç belgesine de bu eklenmiş oldu. Elektrikli arabalardan yapay zekaya, modern enerji şebekelerine, kayıt zincirine, büyük hızla değişen enerji sisteminde bu konuları araştıran kurumların görüşlerini kendi kurumlarımıza entegre etmeyi amaçlıyoruz. Uluslararası alana çıkabilecek güvenilirlik ve yetkinliğimiz tam." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, Türkiye’nin enerjide merkez ülke olmak istediğini hatırlatarak, "Gerçek anlamda büyük bir devlet olmanın ilk şartının teknoloji temeli uç ürün ve markalaşmayla olacağının farkındayız. Ben öteden beri ‘tümü yerli olsun’ diyorum. Tasarım, üretim ve markalaşma. Bilişim teknoloji, telekomünikasyon ve özellikle enerji teknolojilerinde benchmark olacağız. 2023-2053-2071 hedeflerimize ilerlerken Türkiye’nin ve Türk insanın yazdığı hikaye inşallah hayranlıkla izlenecek. İnsanımıza ve kabiliyetimize güveniyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Fatih Dönmez

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