Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji teknolojilerinde merkez konuma yükselmiş bir ülke hedeflediklerini belirterek, "Bu hedefimiz açısından hayati gördüğümüz start-up'lar için dört aşamalı bir yol haritası belirledik." dedi. Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları - Start-up'lar (Yeni Nesil Girişimler)" başlıklı programda yaptığı konuşmada, teknoloji dinamosuna dönüşen start-up ekosistemini gündemlerine aldıklarını söyledi. Kamu ve özel sektörü yenilikte buluşturmanın peşinde olduklarını vurgulayan Dönmez, "Bugün burada devlet kamu iktisadi teşebbüslerinin girişimcilik programları açmalarının gerekip gerekmediğini, enerjideki özel sektör şirketlerinin start-up'lara desteğini nasıl arttırabileceğimizi, enerji sektörü olarak start-up ekosistemini nasıl geliştirebileceğimizi, hangi konularda start-up'ları desteklememiz gerektiğini tartışacağız." dedi. Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın temelinde öngörülebilirlik ve katılımcılık ilkelerinin yattığına işaret etti.

Enerji sektöründe daha sürdürülebilir bir piyasaya doğru ilerlemek istediklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: "Amacımız sadece kaynaklarımızın bir şekilde gün yüzüne çıkarılması değil. Enerji teknolojilerinde merkez konuma yükselmiş bir ülke hedefliyoruz. Bu hedefimiz açısından hayati gördüğümüz start-up'lar için dört aşamalı bir yol haritası belirledik. Ülkemizin enerjide geleceğini belirleyecek bu yol haritasının ilk adımı, 'Yaklaşım belgesi' yani 'Beyaz genelge' olacak. Bu adımla yeniliğe beyaz bir sayfa açarken felsefemizi de ortaya koymuş olacağız. Bununla kalmayarak sorularımızı da bu beyaz sayfada dile getireceğiz. İki hafta sonra web sayfamızda yayınlayacağımız bu belgede cevap aradığımız tüm sorular ve nereye varmak istediğimize dair tüm tarafları bilgilendireceğiz. Kısacası sizlere sorup fikir ve vizyonlarınızdan ülke olarak faydalanacağız." - "Türk girişimcisine inancımız tam" İkinci aşama olarak "Görüşler belgesi (Mavi genelge)" ile yaklaşım belgesine gelen tüm görüşlerden bir özet yayımlayacaklarını belirten Dönmez, üçüncü ayın sonunda görüşler belgesini kamuoyu ile paylaştıktan sonra bir çalıştayda mevcut görüşleri ele alacaklarını kaydetti.