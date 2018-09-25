Enerjide kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da 5 bin 142 metrekarelik bir arazi kamulaştırılacak.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusunu değerlendiren Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı bulunması nedeniyle Diyarbakır Ergani'deki 5 bin 142 metrekarelik bir arazinin kamulaştırılmasını kararlaştırdı.

TPAO sahaya ilişkin başvuruyu, petrol işletme ruhsatı sahibi olduğu bir sahada planladığı Beykan-59 ve Beykan-101 lokasyonlarına ait enerji nakil hatlarının inşası için yapmıştı. Arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınamayan sahayla ilgili, Ergani Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından acele kamulaştırma kararı alınmıştı.

Öte yandan Genel Müdürlük, Tekirdağ Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kırklareli'deki bir saha için yaptığı arama ruhsatı başvurusunu reddetti.

