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Enerjide kamulaştırma kararı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 10:13 | Son Güncelleme

Enerjide kamulaştırma kararı

Uşak'ta bulunan bazı taşınmazların, organize sanayi bölgesi (OSB) iletim hattı yapımı kapsamında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce (TEİAŞ) acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'a ait "154 kV Uşak 380-Uşak OSB Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Kızıldağ Milli Parkı ile Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın sınırları değiştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Acele Kamulaştırma Beyşehir Gölü Milli Parkı Kızıldağ Milli Parkı resmi gazete TEİAŞ

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