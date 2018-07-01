Enerjide kamulaştırma kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Hatay, Diyarbakır ve Adıyaman'da yürütülen çeşitli enerji projelerinin güzergahlarında bulunan 3 arazi kamulaştırılacak.
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşilkent mahallesinde bulunan 3 bin 919 metrekarelik arazi ile Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alçık köyündeki 43 bin 709 metrekarelik arazi ve Adıyaman'ın Gerger ilçesi Güzelsu köyünde bulunan 688 metrekarelik arazi istimlak edilecek.
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