Enerjide kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji iletim hatları ve doğalgaz boru hattı projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yüksekova İlçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Hakkari sınırları içerisinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

154 kilovoltluk Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Trafo Merkezi İrtibat Hatları Projesi, 380 kilovoltluk Beyhan 1 Hidroelektrik Santrali - Karakoçan Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kilovoltluk Burdur - Akyaka Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kilovoltluk Etifosfat Trafo Merkezi İrtibatı Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında, hatların güzergahına isabet eden taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

