Enerjide kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji nakil hatlarının yapımı için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'daki Sanko Jeotermal Enerji Santrali (JES)-Salihli Trafo Merkezi (TM) Enerji Nakil Hattı, Adana'daki Aladağ DM-Kıcak DM Enerji Nakil Hattı, Mersin'deki Tarsus Tekfen-Çamlıyayla Enerji Nakil Hattı ve Gaziantep'teki Nurdağ-Hamidiye-Kuzoluk Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla söz konusu illerin sınırları içerisinde yer alan ve bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar, pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Bartın Organize Sanayi Bölgesi TM (Akçalı DM) Enerji Nakil Hattı ve Ankara Polis Okulu Kalaba TM-Kozayağı Enerji Nakil Hattı projelerinin yapımı amacıyla, söz konusu illerin sınırları içinde yer alan ve hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.