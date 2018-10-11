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Enerjide kamulaştırma kararları

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 08:59 | Son Güncelleme

Enerjide kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji nakil hatlarının yapımı için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'daki Sanko Jeotermal Enerji Santrali (JES)-Salihli Trafo Merkezi (TM) Enerji Nakil Hattı, Adana'daki Aladağ DM-Kıcak DM Enerji Nakil Hattı, Mersin'deki Tarsus Tekfen-Çamlıyayla Enerji Nakil Hattı ve Gaziantep'teki Nurdağ-Hamidiye-Kuzoluk Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla söz konusu illerin sınırları içerisinde yer alan ve bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar, pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Bartın Organize Sanayi Bölgesi TM (Akçalı DM) Enerji Nakil Hattı ve Ankara Polis Okulu Kalaba TM-Kozayağı Enerji Nakil Hattı projelerinin yapımı amacıyla, söz konusu illerin sınırları içinde yer alan ve hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

- Petrol Ofisi'nin Mersin'deki yeni depolama tarifesi

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'de yer alan kurul kararına göre, Petrol Ofisi AŞ'nin DEP/474-5/10363 sayılı depolama lisansı kapsamında Mersin Depolama Tesisi'ne ilişkin tarife yeniden belirlendi.

Buna göre, söz konusu tesiste günlük depolama hizmet bedeli, benzin türlerinde metreküp başına 0,52 lira, motorin türlerinde metreküp başına 0,57 lira ve havacılık yakıtı türlerinde metreküp başına 0,54 lira olarak düzenlendi.

Hizmet başına alınacak kara araçları teslim alma ve teslim etme hizmet bedelleri ise benzin türlerinde metreküp başına 15,50 lira, motorin türlerinde 17,24 lira ve havacılık yakıtı türlerinde 16,32 lira oldu.

Ayrıca depolama hizmet fiyatlarında 5 bin metreküp ve üzeri depolama hizmeti alımlarında yüzde 90 indirim ve teslim alma-teslim etme hizmet fiyatlarında 5 bin metreküp ve üzeri depolama hizmeti alımlarında teslim alma-teslim etme hizmetinde yüzde 90 indirim uygulanması kararlaştırıldı.

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