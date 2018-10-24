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Enerjide kamulaştırma kararları

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

Enerjide kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı ve enerji iletim hattı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bulanık-Malazgirt-Patnos İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile projeye ait sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçeleri ile Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Bismil-Bingöl Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile projeye ait sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için Diyarbakır'ın Bismil, Silvan, Sur, Hazro, Kocaköy ve Lice ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ve Merkez ilçeleri sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazların kamulaştırılması yapılacak.

Ahlat İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile projeye ait sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için Bitlis'in Göroymak, Tatvan ve Ahlat ilçeleri sınırları içinde bulunan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar ile Kozluk İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve projeye ait sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için Siirt'in Kurtalan ilçesi ve Batman'ın Beşiri ve Kozluk ilçeleri sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar da BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, "154 kilovoltluk (Akdağmadeni TM-Artova Çimento TM) Brş. N-DDY Eşmebaşı TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında, hattın güzergahına isabet eden taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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