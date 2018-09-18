FİNANS

Enerjide petrol ve doğalgazın ağırlığı sürecek

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Küresel enerji ihtiyacının yarıdan fazlası 2040'ta petrol ve doğalgazdan karşılanmaya devam edecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlı büyümesine rağmen, küresel enerjinin yarıdan fazlası 2040 yılında da petrol ve doğalgazdan karşılanacak.

BP ve Dünya Enerji Konseyi (DEK) Türkiye iş birliğiyle Ankara Sheraton Hotel'de düzenlenen DEK Konuşmaları Toplantısı'nda sunumu yapılan BP Enerji Görünümü 2018 raporuna göre, enerji talebindeki artışın yaklaşık yüzde 70'ini elektrik oluşturuyor.

Taşımacılık sektöründe elektriğin penetrasyonu elektrikli araç sayısı ve her bir aracın ne kadar yoğun kullanıldığı göz önüne alınarak ölçülüyor.

Elektrikli otomobillerdeki hızlı büyümenin "petrol talebinin çökmesine neden olacağı" fikrinin ise temel rakamlarla desteklenmediği aktarılan BP raporuna göre, elektriğin en önemli artış gösterecek enerji kaynaklarından birisi olsa da gelecekte dünya enerjisinin yarısından fazlasını petrol ve doğalgaz oluşturacak.

İçten yanmalı motorlar yasağının uygulandığı ve çok yüksek verimlilik standartlarının olduğu senaryoda bile, petrol talebinin 2040'ta bugünkü seviyeden daha yüksek olacağı hesaplanıyor.

Buna göre, gelişen dönüşüm senaryosunda enerji talebinin büyümesi ve tüketimin daha da artacak olması sebebiyle karbon emisyonları ise 2040'a kadar yüzde 10 artış gösterecek.

BP Grup Baş Ekonomisti William Zimmern tarafından sunulan raporun tanıtım toplantısına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve DEK Türkiye Başkanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ve BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BP BP Enerji Görünümü 2018 BP Grup Baş Ekonomisti William Zimmern Dünya Enerji Konseyi (DEK)

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