Enerjide tüketicilere görsel rehberlik dönemi

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, enerjide vatandaşların en çok merak ettiği konuları içeren kısa videolarla sektörde görsel rehberlik uygulaması başlattıklarını belirterek, "(Enerji Rehberi videolarında) Elektriğin hangi hallerde kesileceğinden, doğalgaz faturasını indirmenin yollarına, LPG’li araç alırken dikkat edilmesi gerekenlerden, bazı akaryakıt ürünlerinin araçlarda arızaya neden olması durumunda yapılması gerekenlere kadar pek çok konuda uzmanlarımız gerekli aydınlatıcı açıklamalarda bulunuyor. Uygulama sayesinde sektörde bilgi eksikliğinden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor." dedi.

Yılmaz, tüketicilerin sektördeki temel haklarını içeren ve EPDK uzmanlarının açıklamalarıyla oluşturulan görsel “Enerji Rehberi” uygulamasına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz EPDK'nin internet sitesinde ve sosyal medyada kullanılmaya başlayan rehberlik videoları aracılığıyla tüketicilerin elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve LPG piyasalarındaki haklarını en iyi şekilde öğrenmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.