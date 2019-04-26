FİNANS

Enerjide yeni nesil girişimciler desteklenmeli

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli: - "Amacımız, yeni nesil girişimcileri (start-up) bulmak, değerlendirmek ve bunların büyümelerini sağlamak" - "Aynı zamanda yatırımcıya ulaşmaları, ürünleri satabilmeleri, büyük şirketler ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" - Reengen Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Şahin Çağlayan: - "Türkiye'de son 5 yılda her geleneksel sektör gibi enerji sektörü de giderek artan bir hızla dönüşüyor. Yapay zeka, blockchain gibi yeni nesil teknolojiler bu dönüşümü tetikliyor"

EBRU ŞENGÜL / TALHA YAVUZ - Kar amacı gütmeyen uluslararası inovasyon ağı Hello Tomorrow'un Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli, enerji sektöründe dönüşümün hızla devam ettiğini belirterek, "Amacımız, yeni nesil girişimcileri (start-up) bulmak, değerlendirmek ve bunların büyümelerini sağlamak. Aynı zamanda yatırımcıya ulaşmaları, ürünleri satabilmeleri, büyük şirketler ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Topalgökçeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji sektörünün dönüşümünde Türkiye'nin önemli bir örnek olduğunu söyledi.

Kuruluş olarak amaçlarının yenilikçi teknolojiler geliştiren girişimcilerin Türkiye'nin enerji dönüşümü içinde yer alması olduğunu ifade eden Topalgökçeli, girişimcilerin enerji verililiği, dijitalleşme, yazılım ve nesnelerin interneti gibi yeni alanlara geçişini hızlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Topalgökçeli, bu amaçla Hello Tomorrow global girişiminin Türkiye ayağını kurduklarını dile getirerek, "Amacımız, yeni nesil girişimcileri (start-up) bulmak, değerlendirmek ve bunların büyümelerini sağlamak. Aynı zamanda yatırımcıya ulaşmaları, ürünleri satabilmeleri, büyük şirketler ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun gibi altyapılar dünyanın birçok yerinde gelişmekte ve Türkiye bunların bir örneği. Bu anlamda Türkiye’nin çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de birçok girişimci ve Ar-Ge yapan bilim insanı var." diye konuştu.

Türkiye'deki girişimcilerin daha verimli bir şekilde, doğru değerlendirmeyle, doğru yatırımcıya ulaşmasının önemli olduğunu anlatan Topalgökçeli, "Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarında birçok yenilikçi teknoloji görüyoruz. Sadece enerji sektöründe değil, sağlık ve Endüstri 4.0 sektörü ile yazılımda da görüyoruz. Bunların yurt dışına satışının yapılmasına yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Enerji tüketimini yüzde 15 civarında düşürebiliyoruz"

Konut, ticari bina, endüstriyel tesis ve yenilenebilir enerji santralleri için bulut tabanlı enerji iş zekası çözümü sunan Reengen'in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Şahin Çağlayan da Türkiye’de enerji sektöründe katma değer yaratan birçok şirket bulunduğunu söyledi.

Tesis ve binaları enerji verimli şekilde dönüştürdüklerini ifade eden Çağlayan, "Yazılımlarla, nesnelerin internetiyle tasarruf yaratıyoruz. Bu şekilde şu anda 5 binin üzerindeki tesiste platformumuz çalışıyor. Türkiye’nin yanında İspanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de ihracata başladık. Amacımız Türkiye’den çıkan yüksek teknoloji girişimlerini ihracata dönük şekilde desteklemek, global birer ürün ve servis şirketi olmalarını sağlamak. Fabrikalar, AVM’ler, oteller, bankalar gibi çok şubeli zincirlerin enerji tüketim faaliyetlerini inceleyip, analiz ediyoruz. Günün sonunda enerji tüketimini yüzde 10-15 civarında düşürebiliyoruz." diye konuştu.

Çağlayan, Türkiye'de yeni nesil girişimcilerin desteklenmesi için kamu, bakanlık ve özel sektörde start-up bilincinin oluşması gerektiğini belirtti. Çağlayan şunları kaydetti:

"Türkiye'de son 5 yılda her geleneksel sektör gibi enerji sektörü de giderek artan bir hızla dönüşüyor. Yapay zeka, blockchain gibi yeni nesil teknolojiler bu dönüşümü tetikliyor. Start-up'lar yüksek teknoloji kullanarak hızla büyüyen bir iş koludur. Aslında ticarileşebilir inovasyon yapan girişimcilerdir. Kamuda start-up farkındalığının oluşması sonrasında, elektrik ve gaz dağıtım şirketlerinin start-up'larla yapılan çalışmalarının teşvik edilmesi ve buna yönelik regülasyon altyapılarının hazırlanması motive edici olabilir. Yerli ve milli teknoloji girişimlerinin de Türkiye’deki projelerde öncelenmesi önemli. Start-up'lara ve girişimlere teşvikler verilmesi de pazara inişin önünü açacaktır. Kamu, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, özel sektör, akademi, girişimciler ve yatırımcılar, Türkiye'deki bu ekosistemin gelişmesi ve sinerji oluşması için çok önemli."

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Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçel Reengen Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Şahin Çağlayan

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