Enerjide yerli üretimin yolu güneşten geçiyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü'nün (GÜNDER) Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, enerji sektöründe yerli üretimin yolunun güneş enerjisinden geçtiğini belirterek, "Güneş enerjisi üreticileri ve yatırımcıları Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünün 2023'te en az 14 bin megavat, 2030'da ise en az 38 bin megavata yükselmesini bekliyor." dedi.

Tekfen Tower'da düzenlenen Solarena toplantısında GÜNDER'in sektör paydaşlarıyla birlikte hazırladığı "Güneş Enerjisi Yol Haritasını" paylaşan Telemcioğlu, Türkiye'de üretilen güneş panellerinin artık kalite ve fiyat olarak Çin ile yarışacak noktaya geldiğini söyledi.

Güneş enerjisi kurulu gücünün son yıllarda rekor düzeyde arttığını vurgulayan Telemcioğlu, geçen yıl ise Türkiye'nin bu alanda kapasitesini en çok artıran beşinci ülke olduğunu anımsattı.

Telemcioğlu, güneş enerjisindeki bu artış eğilimiyle birlikte sektörün önündeki fırsat ve zorlukların da çoğalmaya başladığını anlattı.

Söz konusu yol haritasıyla sektörün bu zorluklarla başa çıkma yollarını aydınlatmayı hedeflediklerini vurgulayan Telemcioğlu, güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki en büyük dönüşümü gerçekleştirdiğini kaydetti.