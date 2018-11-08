İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları rüzgar enerjisi (YEKA RES-2) kapsamında yaklaşık bir milyar dolarlık yatırımla kurulacak toplam bin megavatlık santraller için seçilen Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla "yüksek rüzgar sınıfı" bölgeleri arasında yer alıyor. Proje kapsamında 250'şer megavatlık 4 ayrı ihaleyle orta ölçekli yatırımcının da ihalelere katılabilmesi ve santrallerin hem daha hızlı hayata geçirilmesi hem de daha kolay finanse edilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin YEKA RES-2 ihale şartnamesinden derlediği bilgilere göre, son başvuru tarihi 7 Mart 2019 olarak belirlenen yarışmalar 4 ayrı bölge için düzenlenecek.

Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'da 250'şer megavatlık rüzgar enerjisi santrali kurulması amaçlanan YEKA RES-2 ihalelerine şirketler konsorsiyum olarak girebileceği gibi yabancı şirketler için de Türk ortak şartı aranmayacak.

Aynı şirket bölgelerin tümü için başvuruda bulunabilecek. Şirketlerin mali yeterliliğinin, son 3 yıllık satış gelirlerinin 150 milyon lira ve üzeri veya 2018 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüklerinin 45 milyon lira ve üzerinde olması gerekiyor.