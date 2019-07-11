Enerjisa Dağıtım Şirketleri'ne, ESRI'den ödül

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım firması olan ESRI tarafından "Coğrafi Bilgi Sisteminde Özel Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Enerjisa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerinin kapsadığı 14 ilde, 21 milyon nüfusa birbirinden farklı coğrafya, iklim ve demografik yapıya sahip büyük bir alanda hizmet veriyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tüm saha operasyonlarında ve özellikle Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı Suriyeli göçmenlerin yaşam alanlarına elektrik ulaştırırken kullanmakta olduğu coğrafi bilgi sistemleri ile ESRI tarafından ödüllendirildi.

Enerjisa dağıtım şirketleri, tüm saha operasyonlarını ve şebeke plan kararlarını alırken faydalandığı coğrafi bilgi sistemleri ile veri toplama, kontrol, veri doğrulama, analiz, güncelleme, kesinti, arıza, sorgulama, raporlama, iş emri, rota optimizasyonu, saha personeli ve operasyon araçları gibi önemli konuları takip edebiliyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar ödülü, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen törende ESRI Kurucusu ve Başkanı Jack Dangermond’dan aldı.