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Enerjisa Enerji Eşarj'ı satın aldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Zaimler: - "Elektrikli araçların yaygınlaşması ve bu sektörün gelişimi için de ülke genelinde yaygın şarj istasyonu ağına büyük ihtiyaç var" - "Eşarj’ın satın alınması da enerji sektörüne bakışımızın somut bir göstergesidir"

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Enerji tarafından, şarj istasyonları satışı ve şarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteren Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ (Eşarj) hisselerinin büyük çoğunluğunun satın alındığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, otomotiv endüstrisinde devrim yaratan elektrikli otomobil satışlarının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla arttığı belirtilerek, elektrikli araçların gelişimine paralel olarak şarj istasyonlarına olan ihtiyacın da arttığı vurgulandı.

Artan şarj ihtiyacını gören Enerjisa Enerji'nin Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ’nin hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak şirketin hakim hissedarı olduğu belirtilen açıklamada, bu satın almayla Enerjisa Enerji'nin elektrik sektöründe dağıtım ve satıştaki liderliğinin yanı sıra bu alanda da yenilikçi ve öncü rol üstlenerek endüstrinin dönüşümünde aktif rol oynamayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, bu satın almanın Enerjisa Enerji’nin elektrik sektörüne 360 derece bakış açısının çok önemli somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasının Türkiye açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Zaimler, şunları kaydetti:

“Elektrikli araçların yaygınlaşması ve bu sektörün gelişimi için de ülke genelinde yaygın şarj istasyonu ağına büyük ihtiyaç var. Enerjisa olarak büyüme politikalarımızı her zaman sürdürülebilir ve çevre dostu ürün ve hizmetlerle güçlendirmeyi hedefledik. Bununla birlikte elektrik endüstrisinin her alanında müşterilerimize hizmet sunmak ve onlara böyle yenilikçi çözümler üretmeyi de hedeflerimiz arasına ekledik. Eşarj’ın satın alınması da enerji sektörüne bakışımızın somut bir göstergesidir. Eşarj’ın inovatif iş modeli ile Enerjisa’nın bilgi ve deneyimini birleştirerek Türkiye’nin çevik ve yenilikçi enerji şirketi olarak insanımızın hayatına dokunan çözümler üreterek yolumuza devam edeceğiz.”

Türkiye’de 2008 yılında faaliyete geçen Eşarj, şarj istasyonları satışı ve şarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteriyor. Eşarj’ın bugün itibariyle Türkiye’de 80 şarj istasyonu ve bin müşterisi bulunuyor.

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