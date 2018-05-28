Enerjisa Enerji Eşarj'ı satın aldı

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Enerji tarafından, şarj istasyonları satışı ve şarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteren Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ (Eşarj) hisselerinin büyük çoğunluğunun satın alındığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, otomotiv endüstrisinde devrim yaratan elektrikli otomobil satışlarının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla arttığı belirtilerek, elektrikli araçların gelişimine paralel olarak şarj istasyonlarına olan ihtiyacın da arttığı vurgulandı.

Artan şarj ihtiyacını gören Enerjisa Enerji'nin Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ’nin hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak şirketin hakim hissedarı olduğu belirtilen açıklamada, bu satın almayla Enerjisa Enerji'nin elektrik sektöründe dağıtım ve satıştaki liderliğinin yanı sıra bu alanda da yenilikçi ve öncü rol üstlenerek endüstrinin dönüşümünde aktif rol oynamayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Kıvanç Zaimler, bu satın almanın Enerjisa Enerji’nin elektrik sektörüne 360 derece bakış açısının çok önemli somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.