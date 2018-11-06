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Enerjisa Enerji'nin faaliyet gelirleri yüzde 57 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

Enerjisa Enerji'nin faaliyet gelirleri yüzde 57 arttı

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Enerji'nin ocak-eylül dönemindeki konsolide faaliyet geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 2 milyar 735 milyon liraya yükselirken, şirketin bu dönemdeki net karı 624 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım ve perakende alanında hizmet veren Enerjisa Enerji'nin bu yılın 9 aylık dönemindeki konsolide faaliyet geliri, 2017 yıl sonu seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, şirketin ocak-eylül dönemindeki konsolide faaliyet geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 2 milyar 735 milyon lira oldu. Enerjisa Enerji'nin aynı dönemdeki net karı ise 624 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Finans Direktörü Sascha Bibert, güçlü büyümenin üçüncü çeyrekte de devam ettiğini belirtti.

Enerjisa Enerji'nin üçüncü çeyrekte yatırımlarına devam ettiğini, dağıtım ve perakende satış gelirlerinin artışına bağlı olarak faaliyet gelirlerinde güçlü bir büyüme kaydettiğini ifade eden Bibert, "Şirket önümüzdeki dönemde şartları dikkate alarak, esnek risk yönetim politikaları ile nakit yönetimine ve yatırımların zamanlamasına odaklanacaktır. Beklentimiz, 2018 için belirlenen 3-3,3 milyar lira faaliyet gelir hedefimizin gerçekleşmesi veya aşılması." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Enerjisa Enerji

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