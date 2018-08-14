Enerjisa Enerji'nin gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 58 arttı

Enerjisa Enerji AŞ'nin 2018 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla 1 milyar 723 milyon lira konsolide faaliyet geliri elde ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa Enerji AŞ'nin 30 Haziran 2018 sonu itibariyle mali tablolarını açıkladığı, elektrik dağıtım ve perakende satışından sağladığı net karının da 411 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yılın ilk yarısında sağlanan yüzde 58'lik gelir artışının, şirketin gerçekleşen güçlü ikinci çeyrek rakamları sonrasında 2018 yılına ilişkin 3 ile 3,3 milyar lira faaliyet gelir beklentisini teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Finans Direktörü (CFO) Sascha Bibert, halka arz sonrasında ilk çeyrekte gerçekleşen güçlü büyümenin ikinci çeyrekte de devam ettiğine işaret etti.

Bibert, "Enerjisa Enerji ikinci çeyrekte planlanan yatırımlarına devam ederek, hem dağıtım ve hem de perakende satış gelirlerinin artışına bağlı olarak faaliyet gelirlerinde güçlü bir büyüme kaydetti. Buna ek olarak, gelirlerin nakit akımına dönüşümündeki etkiye bağlı olarak, serbest nakit akımında da toparlanma görülmüştür.” değerlendirmesinde bulundu.

