Enerjisa Enerji’nin konsolide faaliyet gelirleri yüzde 57 arttı 

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Enerjisa Enerji, 2018 yılının ilk dokuz ayında 2.735 milyon lira konsolide faaliyet geliri yaratarak, gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artırdı.

Enerjisa Enerji’nin 2018’in ilk 9 ayında baz alınan net karı 624 milyon liraya yükseldi.

Enerjisa Enerji CFO’su Sascha Bibert, güçlü büyümenin üçüncü çeyrekte de devam ettiğini söyledi ve ekledi: “Enerjisa Enerji üçüncü çeyrekte yatırımlarına devam ederek hem Dağıtım ve hem de Perakende satış gelirlerinin artışına bağlı olarak faaliyet gelirlerinde güçlü bir büyüme kaydetmiştir. Şirket önümüzdeki dönemde şartları dikkate alarak, esnek risk yönetim politikaları ile nakit yönetimine ve yatırımların zamanlamasına odaklanacaktır.” (Fotoğraflı)

