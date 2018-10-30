Enerjisa Üniversitelerle bilgi ve deneyim paylaşımına başlıyor

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Enerjisa Üretim; gençlere bilgi ve birikim aktarmak, onların fikirlerini sektöre kazandırmak amacıyla üniversitelerle işbirliklerine başladı.

Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi ile başlayan seminerlerle birlikte gençlerin eğitim ve gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İşbirliklerinden ilki olarak Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde açılan proje sınıfında gerçekleştirilecek enerji sektörü ile ilgili seminer dizileri, güz ve bahar dönemlerinde 20 hafta boyunca sürecek. Seminerler Enerjisa Üretim'in yöneticileri tarafından verilecek. Dönem sonlarında öğrencilerin teknik proje sunumlarını gerçekleştireceği program ile geleceğin çalışanları olan gençlerin sektörü ve sahayı daha iyi tanımaları amaçlanıyor.

Enerjisa Üretim’in İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet R. Kumbasar konu ile ilgili olarak, “Türkiye'nin lider elektrik üretim şirketi olarak bizler Enerjisa Üretim’de “daha güzel bir gelecek için yaşama saygı duyarak enerji üretiyoruz”. Amacımız bilgi birikimini sürekli geliştiren, standartları belirleyen ve sektörün geleceğine yön veren enerji şirketi olmak. Bu amaç doğrultusunda bilgi ve know-how’a önem veriyoruz. Bu amacın hayata geçmesi yetkin insan kaynağı, uygun çalışma ortamı ve sistemler gerektiriyor. Bu nedenle sürekli gelişimi destekleyen yapımızla yeni projeler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz İK uygulamalarımız bu anlamda örnek olmak istediğimiz alanlardan biri. Üniversite işbirliklerimizi bilgi ve deneyimlerimizin transferi anlamında oldukça önemli bir adım olarak görüyoruz.Boğaziçi Üniversitesi'nde vereceğimiz seminerlerle birlikte öğrenciler, Enerjisa Üretim'in uzun yıllardır biriktirmiş olduğu deneyim ve tecrübelerinden faydalanacaklar. Onların geliştireceği proje ve tez çalışmaları genç fikirlerin sektöre kazandırılmasına fırsat sağlayacak. Bu eğitimler hem onlar için hem de ilerleyen yıllarda teknisyen veya mühendis olarak aramıza katılacak olmalarından dolayı sektörümüz için çok kıymetli ” dedi. (Fotoğraflı)

