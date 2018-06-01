Enerjisa Üretim, önceliğine rüzgar ve güneşi aldı

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Enerjisa Üretim Santralleri AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Armanç Ekinci, 5 milyar avroyu aşan yatırımla ortaya çıkan 3 bin 607 megavatlık kurulu güçle özel sektörün en büyük enerji üretim şirketi olduklarını belirterek, "Geçen yıl ilk güneş yatırımlarımızı Karabük ve Bandırma'da devreye aldık. 30 megavatlık Balıkesir ve 21 megavatlık Dağpazarı rüzgar enerjisi santrallerimizde kapasite artış hakkını aldık. Üretimde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesi ve dinamik portföy yönetimi ana önceliklerimizi oluşturuyor." dedi.

Şirketinin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ekinci, Enerjisa Üretim olarak elektrik üretimi ve ticaretinden oluşan iki ana iş kolunda büyük bir portföyü yönettiklerini aktardı.

Şu anda 5 farklı kaynaktan oluşan dengeli bir enerji üretim portföyüne sahip olduklarını vurgulayan Ekinci, bu portföyde 12 hidroelektrik, 3 doğalgaz, 2 rüzgar enerjisi santrali (RES), 2 güneş ve bir linyit santrali bulunduğunu söyledi.