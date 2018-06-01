FİNANS

Enerjisa Üretim, önceliğine rüzgar ve güneşi aldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ Üst Yöneticisi Armanç Ekinci: - "5 milyar avroyu aşan bir yatırımla ortaya çıkan 3 bin 607 megavatlık kurulu gücümüzle özel sektörün en büyük enerji üretim şirketiyiz" - "Geçen yıl ilk güneş yatırımlarımızı Karabük ve Bandırma'da devreye aldık. 65 megavatlık Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali için izin süreci devam ediyor" - "30 megavatlık Balıkesir ve 21 megavatlık Dağpazarı rüzgar enerjisi santrallerimizde kapasite artış hakkını aldık. Üretimde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesi ve dinamik portföy yönetimi ana önceliklerimizi oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Enerjisa Üretim Santralleri AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Armanç Ekinci, 5 milyar avroyu aşan yatırımla ortaya çıkan 3 bin 607 megavatlık kurulu güçle özel sektörün en büyük enerji üretim şirketi olduklarını belirterek, "Geçen yıl ilk güneş yatırımlarımızı Karabük ve Bandırma'da devreye aldık. 30 megavatlık Balıkesir ve 21 megavatlık Dağpazarı rüzgar enerjisi santrallerimizde kapasite artış hakkını aldık. Üretimde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesi ve dinamik portföy yönetimi ana önceliklerimizi oluşturuyor." dedi.

Şirketinin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ekinci, Enerjisa Üretim olarak elektrik üretimi ve ticaretinden oluşan iki ana iş kolunda büyük bir portföyü yönettiklerini aktardı.

Şu anda 5 farklı kaynaktan oluşan dengeli bir enerji üretim portföyüne sahip olduklarını vurgulayan Ekinci, bu portföyde 12 hidroelektrik, 3 doğalgaz, 2 rüzgar enerjisi santrali (RES), 2 güneş ve bir linyit santrali bulunduğunu söyledi.

Şirketin kurulu gücü içerisinde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 44'e ulaştığına dikkati çeken Ekinci, "5 milyar avroyu aşan bir yatırımla ortaya çıkan 3 bin 607 megavatlık kurulu gücümüzle özel sektörün en büyük enerji üretim şirketiyiz. Yenilenebilirin yanı sıra yerli kaynaklar da düşünüldüğünde, bu iki unsurun portföyümüzdeki payı ise yaklaşık yüzde 56'yı buluyor. Bu önemli oran, portföyümüzün rekabetçiliğinin yanı sıra, ülkemizin enerji arz güvenliğine ve cari işlemler dengesinin iyileştirilmesi hedeflerine de önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.

- "Kurulu güçteki payımız yüzde 4,5"

Ekinci, Türkiye'deki kurulu güç içerisindeki paylarını yüzde 4,5’e, serbest piyasada aktif özel sektör oyuncuları arasındaki pazar paylarının da yüzde 7,3’e yükseldiğini kaydetti.

Geçen yıl itibarıyla portföy yatırımlarını büyük ölçüde tamamladıklarını anlatan Ekinci, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ilk güneş yatırımlarımızı Karabük (7 megavat) ve Bandırma'da (2 megavat) devreye aldık. Ayrıca, Adana Seyhan Havzası’nda 62 megavat kurulu güçte Doğançay Hidroelektrik Santrali’mizi devreye aldık. Halen inşa halinde bir yatırımımız bulunmuyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin geçen yılki RES yarışmalarında bağlantı hakkı kazandığımız 65 megavat gücündeki Erciyes RES için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30 Ocak'ta 'ÇED Olumlu' kararını verdi. Böylece, Erciyes RES bağlantı hakkı kazanan 85 proje içerisinde ÇED kararını alan ilk proje oldu. Şu anda, 65 megavatlık Erciyes RES için izin süreci devam ediyor. 30 megavatlık Balıkesir ve 21 megavatlık Dağpazarı rüzgar enerjisi santrallerimizde kapasite artış hakkını aldık. Bu iki santralin de proje geliştirme sürecine devam ediyoruz. Üretimde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında oluşabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesi ve dinamik portföy yönetimi ana önceliklerimizi oluşturuyor."

- "Net satışlar yüzde 20 artışla 1,1 milyar lira"

Üretimin yanı sıra, elektrik ticaretinde de sektör lideri olduklarını hatırlatan Ekinci, elektriğin piyasa takas fiyatının 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığını, fakat üretim maliyetlerinin de aynı şekilde yükseldiğini söyledi.

Ekinci, özellikle üretimlerinin büyük bir kısmına kaynak oluşturan doğalgazın fiyatının aynı dönemde yüzde 25 arttığına işaret ederek, "Bu dönemde operasyonel mükemmeliyet odağımızla zorlu pazar koşullarına rağmen üretim hacmini artırmak, ticaret optimizasyonunda değer yaratmak için çalıştık. Böylece artan belirsizliklere, yağışların düşük seyretmesine ve elektrikte arz fazlasına rağmen, santrallerimizde emre amadelikle ilk çeyrekte başarılı bir performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Doğalgaz tedariğinde yeni kaynak ve anlaşmalarla artı değer yarattıklarını aktaran Ekinci, "2018 yılının ilk çeyreğinde net satışlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 1,1 milyar lira olarak gerçekleşti." bilgisini de paylaştı.

Türkiye'nin en büyük yerli linyit santrali olan Tufanbeyli Santrali'nde büyük bir bakım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekinci, "Önümüzdeki dönemde operasyonel verimliliği maksimum düzeyde sağlayabilen ve portföy çeşitliliğiyle dengeleyebilen şirketlerin daha başarılı olacaklarını, yerli kaynaklara dayalı verimli teknolojilere yatırımın devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Enerjisa'nın hissedarları Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON tarafından, geçen yıl mart ayında yeniden yapılandırmaya gidilerek dağıtım ve satış iş kolunun, üretim ve ticaret faaliyetinden ayrılması kararlaştırıldı. Böylece, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim olmak üzere iki şirket ortaya çıkmıştı.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 
Varlık Barışı semineri düzenlendiVarlık Barışı semineri düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi Armanç Ekinci güneş enerjisi Rüzgar yenilenebilir enerji

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Varlık Barışı semineri düzenlendi

Varlık Barışı semineri düzenlendi

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.