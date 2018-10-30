Enerjisa Üretim'den üniversitelerle iş birliği

İSTANBUL (AA) - Enerjisa Üretim Santralleri AŞ tarafından öğrencilerin sektörü ve sahayı daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla üniversitelerde seminerler düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim'in yöneticileri tarafından verilecek seminerlerin ilki Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde başlayacak.

Seminer dizileri güz ve bahar dönemlerinde 20 hafta boyunca devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kumbasar, bilgi birikimini sürekli geliştiren, standartları belirleyen ve sektörün geleceğine yön veren bir enerji şirketi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu amaç doğrultusunda bilgiye önem verdiklerini ifade eden Kumbasar, şunları kaydetti:

"Sürekli gelişimi destekleyen yapımızla yeni projeler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz insan kaynakları uygulamalarımız bu anlamda örnek olmak istediğimiz alanlardan biri. Üniversitelerle iş birliklerimizi bilgi ve deneyimlerimizin transferi anlamında oldukça önemli bir adım olarak görüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde vereceğimiz seminerlerle birlikte öğrenciler, Enerjisa Üretim'in uzun yıllardır biriktirmiş olduğu deneyim ve tecrübelerinden faydalanacaklar. Onların geliştireceği proje ve tez çalışmaları genç fikirlerin sektöre kazandırılmasına fırsat sağlayacak. Bu eğitimler hem onlar için hem de ilerleyen yıllarda teknisyen veya mühendis olarak aramıza katılacak olmalarından dolayı sektörümüz için çok kıymetli."

