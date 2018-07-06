Enerjisa'dan 5 yeni işlem merkezi

İSTANBUL (AA) - Enerjisa, Ankara'da Kızılay, Kahramankazan, Mamak, Keçiören ve Çayyolu'nda beş yeni işlem merkezi açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerjisa İşlem Merkezleri'nde (EİM) müşterilerin tek noktada birçok işlemi gerçekleştirebildiği belirtildi.

Bu merkezlerde müşterilerin kaliteli hizmetten yararlanırken zamandan da tasarruf ettiğine işaret edilen açıklamada, Kızılay, Kahramankazan, Mamak, Keçiören ve Çayyolu'nda beş yeni EİM açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu yıl başından itibaren Ankara 16 EİM açıldığına dikkat çekilerek, hizmet verilen bölgelerdeki işlem merkezlerinin toplam sayısının temmuz sonuna kadar 85'e, yıl sonuna kadar da 105'e ulaşmasının hedeflendiği vurgulandı.

