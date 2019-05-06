Enerjisa'dan öğrencilere enerji verimliliği eğitimi

Enerjisa dağıtım şirketleri Toroslar EDAŞ, Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ, 6 bin 100 öğrenciye enerji verimliliği konusunda eğitim verdi.

Enerjisa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-30 Nisan tarihlerinde İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mersin ve Kastamonu’da 6 bin 100 ilköğretim öğrencisine enerji verimliliği konusunda eğitim verildi.

Enerjisa çalışanlarından 50 gönüllü personel eğitim çalışmalarında yer aldı.

"Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!” sloganı ile 2010'dan bu yana devam eden proje kapsamında bugüne kadar 380 gönüllü çalışanın verdiği eğitimler ile 580 okulda 250 binden fazla ilkokul öğrencisi enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilgilendirildi.

