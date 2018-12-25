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Enerjisa'nın büyük verisi artık Turkcell'e emanet

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

Enerjisa Enerji ve Turkcell, Avrupa'nın en büyük SAP HANA ortamının taşınma projesini gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Elektrik dağıtım ve perakendeciliği şirketi Enerjisa Enerji ve Turkcell, Avrupa'nın en büyük SAP HANA ortamının taşınma projesini hayata geçirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük altyapı yatırımlarını gerçekleştiren ve teknolojiyi geniş kitlelerle buluşturan Turkcell, bu birikimini dijital entegratör olarak 14 ilde 9 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Enerjisa Enerji’nin kullanımına sundu.

Enerjisa Enerji, yürüttüğü büyük operasyonla her saniye gigabaytlarca veri üretirken, sıfır veri kaybı ve sıfır kesintiyle tüm bilgi üretimi ve depolamasının Turkcell veri merkezlerine geçişi, bu alanda örnek çalışma olma özelliği taşıyor.

Turkcell, son teknolojileri bünyesinde tutma, farklı coğrafyalarda gerçek zamanlı yedekleme, ölçeklenebilirlik ve halihazırda milyonlarca cihaz ve milyonlarca kişinin petabaytlarca verisini barındırabilme özelliklerine sahip.

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- 14 ayda tamamlandı

Enerjisa Enerji, 2017 yılında Turkcell'in Gebze'deki Veri Merkezi ve Ankara Söğütözü'ndeki Yedekleme Merkezi ile çalışma kararı aldı.

Enerjisa Enerji'nin Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olması nedeniyle milyonlarca kullanıcının 670TB gerçek zamanlı verisini kesintisiz taşımak için 10Gbps ve 8Gbps yedekli iki devre sağlandı. İzmit'teki 56 ve Ankara'daki 26 kabinetin taşınmasıyla 21 fiziksel ve 12 sanal taşıma yapılmış oldu.

Enerjisa'nın kritik veri işleme misyonu nedeniyle bu projede Turkcell'in 46 mühendisi görev aldı. 14 aylık çalışmanın sonucunda Enerjisa Enerji'nin fiziksel ve mantıksal tüm verilerinin taşınması sıfır kayıp ve kesintiyle başarıyla tamamlandı.

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- "Veri, operasyonumuzun kalbinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Ziya Erdem şunlar kaydetti:

"Faaliyet gösterdiğimiz 14 ilde, 20 milyondan fazla nüfusa hizmet veren ve 'Türkiye'nin Enerjisi' olma vizyonuyla yola çıkan bir şirket olarak, yerli ve milli markalarla yaptığımız iş birlikleri bizim için büyük önem taşımaktadır. Enerjisa Enerji olarak, hem bu yıl başarıyla gerçekleştirdiğimiz halka arzımız hem de her yıl ortalama 1,3 milyar lira yatırımla, gerek sahada gerekse ofislerimizde inovatif projeleri hayata geçiren 10 bin kişilik büyük bir ekiple, ülkemizin ekonomisine ve insanına katkı sağlamak için çalışıyoruz.

Enerjimizle, her gün milyonlarca insanın hayatına dokunuyoruz. Bu sebeple de veri, operasyonumuzun kalbinde diyebiliriz. Veri merkezimizin yeni yerinde, operasyon verilerimizin korunması ve saklanmasının yanı sıra geleceğin Türkiye'sinde yapacağımız teknoloji yatırımlarının barındırılmasını da hedefliyoruz. Taşınma sürecini, veri kaybı olmadan ve sahada yürüttüğümüz operasyonlarımızı kesintiye uğratmadan yürüten, Turkcell gibi işinin ehli ve yerli bir marka ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gelişen Türkiye ekonomisine değer yaratan ve geleceğin Türkiye'sine yaptığı yatırımları her geçen gün artıran bu iki gücün bir araya gelmesi ile çok başarılı bir projeye imza attık. Bu iş birliğinin farklı alanlarda da gelişerek güçleneceğine inancım tam."

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- "Enerjisa'nın büyük verisinin kalbini taşıdık"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da yerli ve milli bir enerji şirketi olan Enerjisa'nın tüm verisinin, yine yerli ve milli bilgi birikimiyle hayata geçirilen Turkcell veri merkezlerine taşınmış olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar her zaman 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' dedik ve bu söylemimizi desteklemek için Türkiye’ye büyük yatırımlar yaptık. Enerjisa verilerini, Gebze ve Ankara'daki veri merkezlerimizde barındırmanın ötesinde, bize gurur veren bir diğer şey de böylesine büyük bir yapıyı, Türkiye teknoloji tarihine geçecek bir başarı öyküsü yazarak kayıpsız ve sorunsuz biçimde taşımamızdır. Enerjisa, durağan değil, canlı, yaşayan bir veri yapısına sahip. Biz eş zamanlı olarak şirketin büyük verisinin kalbini taşıdık. Enerjisa'nın iş akışında herhangi bir aksama olmadan, kayıpsız taşınması büyük bir operasyonel derinlik gerektiriyor. Bunun yanında, Enerjisa'nın büyük verisi 7 yıl boyunca Turkcell'e emanet edildi. Bu teknolojik başarıyla Türkiye'nin, veri merkezi konusunda yurt dışındaki hiçbir kurum ve merkezden eksiği olmadığını tüm dünyaya gösterdik."

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