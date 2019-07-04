Enerjisa'nın elektrikli araç şarj istasyonları Kuzey Çevre Yolu'nda

" Enerjisa Enerji tarafından, Türkiye’nin en yaygın elektrikli araç şarj istasyonu ağı "Eşarj"ın, 255. istasyonununun Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda açıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Bi Mola Işıklar ve Bi Mola Fenertepe’de bulunan hızlı Eşarj istasyonlarının, bir elektrikli aracı ortalama olarak 15-20 dakika içerisinde 100 kilometre menzil alacak şekilde şarj edebildiği kaydedildi.

Türkiye’de 2008 yılında faaliyete geçen Eşarj'ın, şarj istasyonları satışı ve sarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye genelinde 24 ilde 255 nokta ile en yaygın elektrikli araç şarj istasyonu ağı haline gelen Eşarj'ın, ICA(IC İçtaş İnşaat – Astaldi konsorsiyumu) ile gerçekleştirdiği işbirliği doğrultusunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergahında elektrikli araçlar için ilk hızlı Eşarj istasyonunu hayata geçirdi. Eşarj'ın, 255. istasyonunu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda açıldı. Böylelikle, Eşarj yaygın istasyon ağı ile hem şehir içi güzergahlarda hem de şehirlerarası yollarda elektrikli araçlar ile seyahati kolaylaştırıyor."

Sistemin, Türkiye’de bin 600’ün üzerinde müşterisi bulunuyor.

