FİNANS

Enerjisa'ya İngiltere'den 'en iyi müşteri hizmetleri' ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar: - "Uluslararası standartlarda iş dünyasından temsilcilerin jürisinde bulunduğu bu değerli ödülü almak, gurur verici ve ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en önemli göstergesi"

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, birçok üst düzey şirketin değerlendirildiği İngiltere'deki önemli organizasyonlardan Best Business Awards'ta "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, birçok firmanın üst yönetici (CEO) veya temsilcilerinin jürisinde yer aldığı Best Business Awards'ta 22 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu, Enerjisa'nın da 'En İyi Müşteri Hizmetleri Ödülü'nü kazanarak bu konudaki başarısını uluslararası alanda tescil ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, çok kanallı bir yapıyla müşterilere dokunmaya, her alanda hizmet ve çözüm üretmeye büyük bir önem verdiklerini ifade etti.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin müşteri odaklı bir çalışma anlayışı bulunduğunu vurgulayan Pınar, şunları kaydetti:

“AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar dağıtım bölgelerimizdeki 20 milyon nüfusa en iyi hizmeti vermek için müşterilerimize dokunduğumuz kanalları çeşitlendirmenin yanı sıra, mevcut olanlarda da hizmet kalitemizi sürekli artırmayı hedefliyoruz. 800 çağrı merkezi çalışanımızın hizmet verdiği çağrı merkezlerimizde 20 saniyenin altında bağlanma hızıyla müşterilerimizi dinliyoruz. Dijitalizasyonu tüm süreçlerimizde kullanıyor, entegre kanal yönetimi yapıyoruz. Çağrı merkezimizden, sosyal medya veya mobil uygulamamızdan gelen talepleri tek bir çatı altında mükemmellik hedefi ile yönetiyoruz. Uluslararası standartlarda iş dünyasından temsilcilerin jürisinde bulunduğu bu değerli ödülü almak, gurur verici ve ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun en önemli göstergesi."

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