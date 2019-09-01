FİNANS

"Enflasyon, mutfak kadar eğitim bütçesini de etkiledi"

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir" - "Ekonomik krizin farklı evrelerde devam ettiği günümüzde eğitim masraflarının artması dar gelirli yurttaşların çocuklarının eğitim ve öğretim sürecinde gelecek dönemlerde zor zamanlar geçireceğinin göstergesidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, döviz kurlarındaki dalgalanmanın özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışa neden olduğunu belirterek "Bu, dar gelirli yurttaşların çocuklarının eğitim ve öğretim sürecinde zor zamanlar geçireceğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yazılı açılamasında, öğrencilerin en çok kullandığı eğitim malzemelerine yüzde 60 oranında zam yapıldığını öne sürdü.

"Ailelerin cebindeki yangın okul masrafları için büyümeye devam etti." ifadesini kullanan Ağbaba, 2018'in eylül ayında ailelerin okul başlangıcı için yaptıkları ortalama masrafın 350 lira olduğunu, bu yıl rakamın 445 liraya kadar yükseldiğini vurguladı.

Kırtasiye malzemelerinde geçen yıl yapılan toplam masrafta bu yıl yüzde 28 oranında artış yaşandığını iddia eden Ağbaba, açıklamasında, geçen yılki kırtasiye malzemelerinin fiyatları ile bu yılki fiyatlarına, karşılaştırmalı tablo halinde yer verdi. Ağbaba, kırtasiye malzemelerinin her birinde yüzde 6 ile yüzde 60 oranında artışın söz konusu olduğuna dikkati çekti.

İlköğretim dışındaki öğrencilerin okul derslerine ek olarak kullandıkları yardımcı kaynaklarda da fahiş artışlar olduğunu öne süren Ağbaba, bu artışın da 50-65 lira arasında olduğunun altını çizdi.

Veli Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye’de kağıt üretiminin durdurulması ve dışa bağımlılık, kırtasiye fiyatlarının fahiş oranda artmasına sebep olmuştur. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar, çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir.

Krizin etkileri çarşıda, pazarda yakıcı bir şekilde hissedilirken, çalışanların çocukları için yaptıkları okul masrafları çok görünür olmasa da aileleri bir hayli etkilemiş durumdadır. Kriz en nihayetinde, çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocuklarını da etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Ekonomik krizin farklı evrelerde devam ettiği günümüzde eğitim masraflarının artması dar gelirli yurttaşların çocuklarının eğitim ve öğretim sürecinde gelecek dönemlerde zor zamanlar geçireceğinin göstergesidir."

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyorİkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor
Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandıBakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

2 bin 500 polis alınacak

2 bin 500 polis alınacak

Dev iş birliği! Dışa bağımlılık azalacak

Dev iş birliği! Dışa bağımlılık azalacak

Bakan Turhan açıkladı! 26 günde 2,5 milyon...

Bakan Turhan açıkladı! 26 günde 2,5 milyon...

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir ilde daha zam

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir ilde daha zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor

Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı

Bakan Turhan: İstanbul-İzmir otoyolunu 2,5 milyona yakın araç kullandı

Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı

GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı

Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

Alternatif Bank TLREF endeksli bono ihraç etti

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımcı ve işlemcilerden "Paranın Kuralı"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.