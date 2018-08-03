Enflasyon rakamlarının yankıları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, döviz kurları ve faiz oranlarındaki normalleşmenin, enflasyonu da normalleşme ve sonrasında düşüş trendine sokacağını ancak henüz bu aşamaya gelinemediğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle yıllık üretici fiyatlarının yüzde 25'e yükseldiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, "Üretici fiyatlarındaki artış, döviz kurları etkisiyle maliyetlerin artmasından kaynaklanıyor. Üretim maliyetleri yükseliyor. Bu nedenle bir önceki aya göre üretici fiyatlarında yüzde 1,77'lik artış oldu. Bu artışın aylık bazda 3,03'ten 1,77'ye düştüğünü ve hız kestiğini görüyoruz. Üretici fiyat endeksindeki artışın hız kesmesinin olumlu olduğunu düşünüyoruz. Döviz kurları ve faiz oranlarındaki normalleşme, enflasyonu da normalleşme ve sonrasında düşüş trendine sokacak ancak henüz bu aşamaya gelemedik." değerlendirmesinde bulundu.