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Enflasyon rakamlarının yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

ATSO Başkanı Davut Çetin: - "Açıklanan rakamlara baktığımızda, piyasada da hissedildiği üzere Yİ-ÜFE ve TÜFE makasının açılmaya devam ettiğini görüyoruz. Tüm bu işaretler, enflasyonla mücadele konusunda ivedilikle hayata geçirilecek kararlı bir sürecin hayati önemde olduğuna işaret etmektedir"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, enflasyonla mücadele konusunda ivedilikle hayata geçirilecek kararlı bir sürecin hayati önemde olduğunu bildirdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çetin, yazılı açıklamasında, dövizdeki artışa bağlı olarak enflasyonda hızlı yükselişin başladığını, ağustos enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalmasına rağmen TÜFE'de son 13 yılın, Yİ-ÜFE'de ise son 12 yılın en yüksek enflasyon değerlerine ulaşıldığını, yeniden yüksek enflasyon dönemine geri dönüldüğünü kaydetti.

Yİ-ÜFE ve TÜFE arasındaki makasın açıldığını, üretici üzerindeki maliyet baskısının arttığını ifade eden Çetin, şöyle devam etti:

"Açıklanan rakamlara baktığımızda, piyasada da hissedildiği üzere Yİ-ÜFE ve TÜFE makasının açılmaya devam ettiğini görüyoruz. Makasın açılması, üretici üzerinde maliyet yönlü bir baskı oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönem enflasyonuna ilişkin güçlü sinyaller barındıran çekirdek enflasyonda da artış trendinin devam ettiğini görüyoruz. Tüm bu işaretler, enflasyonla mücadele konusunda ivedilikle hayata geçirilecek kararlı bir sürecin hayati önemde olduğuna işaret etmektedir. Yaşanan süreçte Merkez Bankamızın iyi bir sınav verdiğini söylemek zordur. Bilindiği üzere, Merkez Bankası son zamanlarda ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 19,25'e çekmiştir ancak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu fonlama maliyeti bile piyasa gerçeklerinin oldukça gerisinde kalmaktadır."

Çetin, açıklanan rakamlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin aylık enflasyonda Türkiye ortalamasının altında kaldığını, 8 aylık ve yıllık bazda ise Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

- ATB Başkanı Çandır

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da ağustos ayı çekirdek enflasyonunun aylık yüzde 2,35 ve yıllık yüzde 17,22 olarak ilan edildiğini, bu oranların son 15 yılın açık ara en yüksek ağustos ayı TÜFE ve çekirdek enflasyonları olduğunu kaydetti.

Çekirdek enflasyondaki rekor yükselişin, enflasyonda düşüş beklentisini yok ettiğini ifade eden Çandır, sürdürebilir ekonomiye dönebilmek için kapsamlı, çok boyutlu ve kalıcı tedbirlere ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Çandır, "Teknik olarak cımbızlanmış, tek bir konuya odaklanmış ve geçici nitelikli para ve maliye politikalarından kesinlikle uzak durmak gerekmektedir. Çünkü bu türden tedbirler anlık sonuçlar üretip geleceğe daha ciddi sorunlar yumağı yaratmaktadır. O halde faiz, vergi ve destek gibi araçları da kapsayan bütüncül politikalara acil ihtiyaç duymaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

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