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Enflasyon rakamlarının yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

ATSO Başkanı Davut Çetin: - "Mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerindeki vergi indirimleri hem enflasyonu geriletecek hem de piyasayı canlandırıcı etki yapacaktır" - ATB Başkanı Ali Çandır: - "Kasım ve aralık aylarında yüzde 2,18'in altında bir enflasyonu göremezsek, yılı yüzde 25,24'ün altında bitiremeyiz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerindeki vergi indirimleri hem enflasyonu geriletecek hem de piyasayı canlandırıcı etki yapacaktır." ifadesini kullandı.

Çetin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca bugün açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ağustos ve eylül aylarında rekor düzeyde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi artışları gerçekleştikten sonra aylık artışın yüzde 0,91'e gerilemesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerindeki vergi indirimlerinin hem enflasyonu gerileteceğini hem de piyasayı canlandıracağını bildiren Çetin, bununla birlikte enflasyonla mücadelenin enflasyon beklentilerini çıpalayacak bir söylem ve daha köklü reform adımlarıyla desteklenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Çetin, yüksek enflasyonun devam etmesinin ekonomik ve sosyal yapıda yaratacağı ciddi etkilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır da enflasyonla mücadele programına rağmen fiyat artışlarının beklentilerin üzerinde çıktığını kaydetti.

Yılın sona ermesine 2 ay kaldığını vurgulayan Çandır, "Kasım ve aralık aylarında yüzde 2,18'in altında bir enflasyonu göremezsek, yılı yüzde 25,24'ün altında bitiremeyiz. Bu durumda Merkez Bankası yeni bir politika faizi artışına gitme konusunda ciddi baskı altında kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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