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Enflasyon rakamlarının yankıları

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 15:12 | Son Güncelleme

ATSO Başkanı Davut Çetin: - "Enflasyonla mücadelede kararlılığın devam etmesi gereklidir. Kasım ayı enflasyonunda düşüş bu konuda bir gevşemeye yol açmamalıdır"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kasım ayı enflasyonuna ilişkin, "Enflasyonla mücadelede kararlılığın devam etmesi gereklidir. Kasım ayı enflasyonunda düşüş bu konuda bir gevşemeye yol açmamalıdır." açıklamasını yaptı.

ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, üretici fiyatlarında fiyat düşüşlerinin başlamış olmasının memnuniyet verici olduğunu, enflasyonda kalıcı bir iyileşme için politika disiplininin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Sebze ve meyve ile vergi indirimi yapılan ürünlerde fiyat düşüşlerinin beklenen bir durum olduğunu belirten Çetin, ayrıca para politikasında sıkılaşma ve ekonomide yavaşlamanın enflasyonu dizginlemesinin, normal ve istedikleri bir gelişme olduğunu kaydetti. Çetin, şöyle devam etti:

"Enflasyonla mücadelede kararlılığın devam etmesi gereklidir. Kasım ayı enflasyonunda düşüş bu konuda bir gevşemeye yol açmamalıdır. Enflasyonda düşüşün kalıcı olması için beklentilerde olumlu yönde kalıcı bir değişimi görmek gerekir. Ayrıca, ekmek, sigara fiyatları ve toplu taşıma ücretlerindeki kontrolün etkisi de dikkate alınarak, 2020 yılında tek haneli enflasyon için mücadeleye devam etmeliyiz. Enflasyonda asıl sevindirici nokta üretici fiyatlarında yüksek artış sürecinin sonuna gelinmesi ve fiyat düşüşlerinin başlamış olmasıdır. Petrol fiyatlarında ve döviz kurunda düşüş, sebze-meyvede mevsimlik değişim ve vergi indirimleri üretici fiyatlarındaki olumlu değişimde etkili olmuştur."

ATB Başkanı Ali Çandır da "Aylık düşüşün rekor düzeyde olmasına rağmen yıllık eğilim hala en yüksek olmaya devam etmektedir. Çekirdek enflasyondaki düşüş eğiliminin önümüzdeki ayda da devam edeceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi enflasyonunun uzun bir aradan sonra seyir değiştirdiğini ifade eden Çandır, "Bütün yıl boyunca Türkiye ortalamasının genel olarak üzerinde seyreden bölgemiz enflasyonu ilk kez kasımda aylık yüzde 1,37 ile ülke enflasyonunun altında kalmıştır." ifadelerini kullandı.

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