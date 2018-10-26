Enflasyon Raporu, 31 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-IV"ün 31 Ekim Çarşamba günü yayımlanacağı ve raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.
Duyuruda, toplantının Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirileceği ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.
Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.
Asrın projesi Marmaray ile taşınan yolcu sayısı 295 milyonu aştı
Köprü ve otoyollar para bastı
Takım elbisesini çıkardı, bu işe girdi!
Yıl bitmeden turizmde rekor kırıldı
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Otomotiv şirketi Ford 1.3 milyon aracı geri çağırdı
Bakan Berat Albayrak duyurdu: Yarın açıklanacak!
Doların Merkez Bankası kararına tepkisi ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum