" Enflasyona karşı mücadele umut verici"

İSTANBUL (AA) - Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, "Yaklaşık 5,50’ye kadar gerileyen dolar, 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı sayesinde istediğimiz ekonomik koşullara sahip olacağız. Enflasyon ile ilgili gelişmeler oldukça umut verici." açıklamasında bulundu.

Çınar yaptığı yazılı açıklamayla doların Türk lirası karşısında düşüşe geçmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Doların gördüğü tarihi yüksek seviyelerden gerileyişini sürdürdüğünü belirten Çınar, "Yaklaşık 5,50’ye kadar gerileyen dolar, 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı sayesinde istediğimiz ekonomik koşullara sahip olacağız. Enflasyon ile ilgili gelişmeler oldukça umut verici." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ve yıl sonuna kadar devam edeceği belirtilen farklı sektörlerdeki KDV ve ÖTV indirimi kararına ilişkin, "Normalleşme sürecinde yapılan tüm çalışmaların takipçi ve destekçileriyiz. Enflasyonla Topyekun Mücadele kampanyasından sonra gördüğümüz etki, yeni açıklanan ÖTV ve KDV indirimleriyle çok kısa sürede kendini gösterecek, piyasaya canlılık getirecek önemli bir etken olacaktır." yorumunu yaptı.

