“Enflasyondaki düşüşün sebebi baz etkisi ve talep daralması”

İSTANBUL, (DHA) - Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seçil Yıldırım Karaman, geçen yılın haziran ayında enflasyonda büyük sıçrama yaşandığını hatırlatarak bu nedenle bugün açıklanan veride güçlü bir baz etkisi görüldüğünü belirtti. Dr. Karaman, ekonomideki daralmanın da enflasyonu aşağıya çektiğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verisini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seçil Yıldırım Karaman, “Tüketici enflasyonunun Haziran ayında yıllık bazda yüzde 15.72, aylık bazda ise yüzde 0.03 arttığını görüyoruz. Enflasyondaki düşüş ekonomistler tarafından zaten bekleniyordu. Ekonomistlerin yıllık enflasyon için ortalama beklentisi yüzde 15.7, aylık enflasyon için ise yüzde 0.05 civarındaydı. Enflasyon beklentilere yakın gerçekleşti” dedi.

“GIDADAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU”

Dr. Karaman, “Enflasyonda özellikle gıda ve alkolsüz içecekte düşüş yaşandı. Geçen ay bu grupta yıllık enflasyon yüzde 28.44’tü. Bu ay yüzde 19.20’e düştü. Enflasyondaki düşüşün en önemli sebebi budur. Çünkü enflasyondaki en büyük ağırlık bu gruptadır. Gıda grubunda da baz etkisi var. Geçen yıl Haziran ayında gıda fiyatlarındaki enflasyon yüzde 11’den 18.89’a çıkmıştı. Taze sebze meyve enflasyonu da geçen sene yüzde 2.8’den yüzde 33’e sıçramıştı.