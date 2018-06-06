"Enflasyonla mücadele birinci önceliğimiz"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme konusundaki kararlılıktan asla vazgeçmediklerini belirterek, "Enflasyonla mücadele bizim için birinci öncelik taşıyor. Yani 'büyüme mi enflasyon mu' gibi tercihler içine ekonomi yönetimi olarak asla girmiyoruz. Her ikisi de bizim için kesinlikle ve kesinlikle vazgeçilmezdir." dedi.

Bakan Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayı enflasyon rakamlarının orta vadeli programda öngörülenin üzerinde olduğunu ancak tek haneli rakamları bu yıl içinde görme kararlılığının devam ettiğini dile getirdi.

Bu konuda hükümet olarak nelerin yapılması gerektiğini gayet iyi bildiklerini söyleyen Zeybekci, "Açıklanan enflasyon rakamları tabii ki bizim istediğimiz, orta vadeli programda yılın ilk yarısı için öngördüğümüz rakamlar değil ama öngördüğümüz neydi? 2018 yılında ilk çeyrekte tek haneli rakamlara inmekti ama tek haneli rakamlara inmek konusundaki kararlılığımızdan da asla vazgeçmiyoruz. Enflasyonla mücadele bizim için birinci öncelik taşıyor. Yani 'büyüme mi enflasyon mu' gibi tercihler içine ekonomi yönetimi olarak asla girmiyoruz. Her ikisi de bizim için kesinlikle ve kesinlikle vazgeçilmezdir." diye konuştu.