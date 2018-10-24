"Enflasyonla mücadele ciddi destek görüyor"

RAUF MALTAŞ - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ciddi manada destek gördüğünü belirterek, "Türkiye'de firmalarımız ve işverenlerimiz, çalışanlarımızın tamamı, kamu ile iş birliği yaparak eylül ayında yaşanmış olan yüksek enflasyonla, adeta bir mücadele değil, savaş başlatmış durumdalar. Bunun ciddi bir şekilde desteklenmesi hükümete ve ülkemize gösterilen güvenin bir tesisi ve bir yansımasıdır." dedi. Nebati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Ekonomi Programı kapsamında enflasyona yönelik gönüllülük esasıyla başlatılan çağrının, her geçen gün artarak, adeta seferberliğe dönüştüğünü söyledi. Türkiye'nin önde gelen marka ve perakende zincirinden, kentlerin en küçük esnafına kadar herkesin omuz omuza vererek devletine sahip çıktığını vurgulayan Nebati, mücadele kapsamında başlatılan indirimi yansıtan logolara hemen hemen her cadde ve sokakta rastlanılabilir hale gelindiğine dikkati çekti. Nebati, mücadelenin meyvelerini en kısa sürede toplamayı hedeflediklerini vurgulayarak, enflasyonun elinden Türkiye ekonomisini el birliğiyle kurtaracaklarına inandıklarını anlattı.

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların, hükümetin ve milletin dik duruşuyla başarılı olamayacağını ifade eden Nebati, destek veren en küçük esnaftan önde gelen iş adamlarına kadar herkese teşekkür etti. Nebati, Türkiye'nin enflasyonla mücadele konusunda büyük bir organizasyonu gerçekleştirmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti: "Enflasyonla mücadele konusunda, tüm sektörlerde firmalarla iş birliği yaparak büyük bir organizasyona başladık. Bu organizasyon içerisindeki katılımcıların sayısı günbegün artıyor. En az yüzde 10 olmak kaydıyla firmalarımız indirimle destek veriyor. Kamu ve özel sektördeki tüm firmalarımız bu işi sahiplenmiş durumdadır. Türkiye'de firmalarımız ve işverenlerimiz, çalışanlarımızın tamamı, kamu ile iş birliği yaparak eylül ayında yaşanmış olan yüksek enflasyonla, adeta bir mücadele değil, savaş başlatmış durumdalar. Bunun ciddi bir şekilde desteklenmesi hükümete ve ülkemize gösterilen güvenin bir tesisi ve bir yansımasıdır. Vatandaş, işveren, üretici her alanda hükümetin başlatmış olduğu, bakanlığımızın yürüttüğü kampanyanın daha güçlü yürütülmesi için her türlü desteği veriyor. Bunun başarıya ulaşmış olması bizi ciddi bir şekilde mutlu etti."