"Enflasyonla mücadele indirimlerini kar kampanyasına çevirenler var"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonla mücadelede başarılı olmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret ederek, "Enflasyonla Topyekun Mücadele indirimlerini bile kar kampanyasına çevirenler var." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele için yapılan indirim kampanyalarının bazı firmalar tarafından kazanç kampanyasına çevrildiğini belirterek, söz konusu mücadele için ülke genelinde başlatılan yüzde 10 indirim kampanyalarının piyasayı canlandırmaya yetmediğini ifade etti.

Kampanyanın vatandaşa değil, büyük firmalara yaradığını savunan Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolar kuru 7,21 ile tarihi rekor kırdığı dönemde fiyatları katlayarak artıran firmalar, şimdi dolar 5,70'in altında iken yalnızca yüzde 10'luk indirimle göz boyuyor. İstisnasız tüm ürünlere zam yapılırken, indirim kampanyaları yalnızca belli başlı ürünlerde uygulanıyor. Enflasyonla Topyekun Mücadele indirimlerini bile kar kampanyasına çevirenler var. Resmen satılmayan ürünlere indirim yaparak yeni pazarlama stratejileri yapıyorlar. Bu fırsatçılar yalnızca karlarını artırmakla kalmayıp enflasyonla mücadeleye de ket vuruyor. Sırf müşteri çekmek için enflasyonla mücadele kampanyasını kullanmak adil bir davranış değil. Serbest piyasa ortamı var diye kimse kafasına göre hareket etmemeli. Ülkemizin ekonomik dar boğazdan geçtiği bir dönemde herkes ve her kesim üzerine düşeni yapmalı. Çünkü her şey kar ve para kazanmak değildir."