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Enflasyonla mücadele kampanyasına katılan firma sayısı 500'ü aştı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına katılan firma sayısı 500'ü geçti

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına katılan firma sayısı hızla artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan program kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı 500'ü aştı.

Enflasyonla mücadelenin takibi amacıyla açılan "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı kısa sürede arttı.

Aralarında perakende ticaretin önde gelen markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti.

Bu kapsamda, THY, Pegasus, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Mediamarkt, Teknosa, Koçtaş, Ülker, Eti, Torku, Pınar, Saray, Suryapı, Vatan Bilgisayar, Sanko, Simit Sarayı, İstikbal, Bellona, Mondi, Çilek ve Vestel'in de aralarında yer aldığı 500'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

"enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesine kayıt yaptırmamasına rağmen pek çok oda, dernek, firma da açıklamalarıyla ürünlerinde indirim taahhüdünde bulundu.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunulmuştu. Söz konusu mücadeleye destek veren firmalar, mağazalarında "Enflasyonla Topyekun Mücadele" logosu kullanacak. Logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alacak.

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