Enflasyonla mücadelede eğitim camiasından ilk destek

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - ENFLASYONLA Topyekûn Mücadele Programı'na iş dünyasından birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra, ilk kez bir eğitim kurumu olarak Nişantaşı Vakıf Üniversitesi de destek olacağını duyurdu. Bu kapsamda üniversite 30 Nisan 2019 tarihine kadar öğrenim ücretlerine artış yapmayacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı" açıklandı. Programa iş dünyasının önemli isimleri ve kuruluşları tarafından destek gelirken, bu anlamda ilk kez bir eğitim kurumu olarak Nişantaşı Vakıf Üniversitesi de taşın altına elini koyacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nişantaşı Vakıf Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, "Nişantaşı Vakıf Üniversitesi olarak hükümetin 'Enflasyonla Mücadele Programı'nı canı gönülden destekliyoruz. Bu milli bir seferberliktir. Her zaman olduğu gibi Nişantaşı Vakıf Üniversitesi devletimiz ve milletimizin yanındadır. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENİM ÜCTRETLERİNDE ARTIŞ YOK