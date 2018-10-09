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Enflasyonla mücadelede eğitim camiasından ilk destek

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

ENFLASYONLA Topyekûn Mücadele Programı'na iş dünyasından birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra, ilk kez bir eğitim kurumu olarak Nişantaşı Vakıf Üniversitesi de destek olacağını duyurdu.

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - ENFLASYONLA Topyekûn Mücadele Programı'na iş dünyasından birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra, ilk kez bir eğitim kurumu olarak Nişantaşı Vakıf Üniversitesi de destek olacağını duyurdu. Bu kapsamda üniversite 30 Nisan 2019 tarihine kadar öğrenim ücretlerine artış yapmayacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı" açıklandı. Programa iş dünyasının önemli isimleri ve kuruluşları tarafından destek gelirken, bu anlamda ilk kez bir eğitim kurumu olarak Nişantaşı Vakıf Üniversitesi de taşın altına elini koyacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nişantaşı Vakıf Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, "Nişantaşı Vakıf Üniversitesi olarak hükümetin 'Enflasyonla Mücadele Programı'nı canı gönülden destekliyoruz. Bu milli bir seferberliktir. Her zaman olduğu gibi Nişantaşı Vakıf Üniversitesi devletimiz ve milletimizin yanındadır. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENİM ÜCTRETLERİNDE ARTIŞ YOK

Enflasyonla mücadelede ailelerin de her zaman yanında olduklarını söyleyen Uysal, bu çerçevede 30 Nisan 2019 tarihine kadar öğrenim ücretlerine artış yapmayacağını bildirdi. Uysal, "Büyük fedakârlıklar içinde evlatlarını okutan ailelerimizin her zaman yanında olmayı bir borç biliriz" dedi.

Eğitimin her şeyden önce geldiğinin altını çizen Uysal, "Kendimizi bu devamlılığı sürdürmek ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi desteklemek zorunluluğu içinde görüyoruz. Bu amaç doğrultusunda da aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

UYSAL'DAN EĞİTİM CAMİASINA DESTEK ÇAĞRISI

Konuşmasının devamında eğitim camiasına da çağrıda bulunan Uysal, "Ülkemiz, geçmişte bu birlik, beraberliği göstermiş ve başarıya ulaşmıştır. Ben burada bütün eğitim kurumlarımızın bu seferberliğe destek vermesini bekliyor ve canı gönülden istiyorum. Gün birlik günüdür, gün fedakârlık günüdür" diye konuştu.

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