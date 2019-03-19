FİNANS

"Enflasyonla mücadelede sıfır tavizde çok katı ve kararlıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1) - "Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz." dedi.

Albayrak, şehir merkezindeki bir otelde organize edilen, "Adım Adım Ekonomi" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede sıfır tavizde çok katı ve kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde yüksek enflasyon ile yaşamanın çok sancısını çektiğini anımsatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon beklentileri ve bu bağlamda üretim ve tüketim, kararlılığı olumsuz etkilediği gibi uluslararası rekabeti de faizleri de olumsuz etkiliyor. İşte bu nedenle programımızın birinci önceliklerinden bir tanesini enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması ve tek haneli seviyelerin yakalanması olarak ortaya koyduk. Geçtiğimiz ekimde yüzde 25’lerin üzerini test etti, gördü ve attığımız adımlarla enflasyonla topyekun mücadeleyle 2018 yılını hedefin altında da gerçekleştirerek kapattık. Bunun yanında enflasyon üzerindeki baskının özellikle en başında gelen en önemli unsurlarından bir tanesi malum gıda fiyatlarındaki bu spekülatif artışı sınırlamak amacıyla İstanbul ve Ankara’da başlayarak, bugün yaklaşık 10-15’i geçti, büyükşehirlerimiz noktasında tanzim satış noktaları devreye alındı."

Özellikle mevsimsel etkilerden de kaynaklanan bu enflasyonist baskıları azalttıklarını ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

"Hepimizin malumu birileri ki ocak-şubat ayındaki bu spekülatif fiyatlama, Türkiye’deki seraların binde 8’i fırtınadan etkilenecek, bahane o ya fırtına geldi, seralar çöktü, fiyatlar uçtu, 5 lira patlıcan 15 lira, 8-6 lira biber 25 lira, 3-4 lira domates 10 lira. Sonra, sen mi bu fırsatçılığı yaparsın, tanzim satış devreye girer girmez bir iki gün içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşmeye başladı mı? Hani yoktu domates, biber, patlıcan. Kimse kusura bakmasın, devlet, olarak millet olarak gerekli gördüğümüzde her türlü müdahaleyi ortaya koyarak, bu adımları atarak hiçbir şekilde buna fırsat vermeyeceğiz ve milletimiz de bu adımdan duyduğu memnuniyetle birlikte tüm bu eleştirilerin, görüşlerin üzerinde bu süreci yürüttük. Kararlılıkla uyguladığımız tedbirlere bağlı olarak şubat ayındaki aylık enflasyon beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle 19’lu seviyelere enflasyonu getirdik. Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz. Göreceksiniz, enflasyonda bu yıl bunu göreceğiz. 2019’un yıl hedefini 15,9 koymuştuk, bunun çok daha altında gerçekleşecek. Bu da ne demek, hem maliyetler hem faizler hem bu süreç hem de likidite daha iyi noktaya geliyor."

Bakan Albayrak, uygulayacakları birçok reformun hayata geçirilmesiyle birlikte çok daha pozitif bir sürece gireceklerini kaydetti.

(Sürecek)

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