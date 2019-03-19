"Enflasyonla mücadelede sıfır tavizde çok katı ve kararlıyız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz." dedi.

Albayrak, şehir merkezindeki bir otelde organize edilen, "Adım Adım Ekonomi" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede sıfır tavizde çok katı ve kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde yüksek enflasyon ile yaşamanın çok sancısını çektiğini anımsatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon beklentileri ve bu bağlamda üretim ve tüketim, kararlılığı olumsuz etkilediği gibi uluslararası rekabeti de faizleri de olumsuz etkiliyor. İşte bu nedenle programımızın birinci önceliklerinden bir tanesini enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması ve tek haneli seviyelerin yakalanması olarak ortaya koyduk. Geçtiğimiz ekimde yüzde 25’lerin üzerini test etti, gördü ve attığımız adımlarla enflasyonla topyekun mücadeleyle 2018 yılını hedefin altında da gerçekleştirerek kapattık. Bunun yanında enflasyon üzerindeki baskının özellikle en başında gelen en önemli unsurlarından bir tanesi malum gıda fiyatlarındaki bu spekülatif artışı sınırlamak amacıyla İstanbul ve Ankara’da başlayarak, bugün yaklaşık 10-15’i geçti, büyükşehirlerimiz noktasında tanzim satış noktaları devreye alındı."