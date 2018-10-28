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Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yerli akıllı telefon markası General Mobile, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 9 Ekim Salı günü açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na (ETMP) destek vermek amacıyla Eylül ayında lansmanını yaptığı yeni ürünü GM 9 Pro’da yüzde 25 indirim yapacağını duyurdu.

Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

İstanbul, 28 Ekim (DHA) - Türkiye’nin yerli akıllı telefon markası General Mobile, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 9 Ekim Salı günü açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na (ETMP) destek vermek amacıyla Eylül ayında lansmanını yaptığı yeni ürünü GM 9 Pro’da yüzde 25 indirim yapacağını duyurdu.
Enflasyonla mücadele kapsamında kullanıcılar tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen General Mobile’ın yeni cep telefonu GM 9 Pro’yu lansman fiyatı olan KDV dahil 2,899 lira yerine yüzde 25 indirimle perakende fiyatı olarak 2,199 liraya satın alabilecek. General Mobile’ın resmi internet sitesi üzerinden de altı taksit fırsatı ile satışa sunulan GM 9 Pro, zincir teknoloji marketleri ve cep telefonu mağazalarının yanı sıra operatörlerin satış noktalarından da taksit avantajıyla satın alınabilecek.

(Fotoğraflı)

Enflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destekEnflasyonla Mücadeleye General Mobile’dan destek

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