FİNANS

Enflasyonla Mücadele'ye Hepsiburada'nın desteği devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

Hepsiburada, programa dahil olan iş ortaklarıyla birlikte yıl sonuna kadar asgari yüzde 10'dan başlamak üzere ilave indirimli ürünleri platform üzerinde tasarlanan özel bir sayfada müşterilerine öncelikli olarak sergiliyor

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na desteğini 15 bin iş ortağına yaptığı çağrıyla hızla büyütüyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın liderliğinde başlatılan "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"nı Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olarak destekliyor.

Hepsiburada, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bu dayanışmaya olan desteğini, birlikte çalıştığı 15 bin iş ortağına yaptığı çağrı ile büyütmeye devam ediyor. İlaveten, tasarım ve üretimleriyle ekonomiye kadın eli ile destek olan 3 bin 200 kadın girişimcinin ürünlerini de indirim seferberliğinde tek vücut olmak için "Enflasyon Varsa İndirimler Burada" sloganıyla oluşturduğu özel sayfada bir araya getirdi.

Hepsiburada, programa dahil olan iş ortaklarıyla birlikte yıl sonuna kadar asgari yüzde 10’dan başlamak üzere ilave indirimli ürünleri platform üzerinde tasarlanan bu özel sayfada müşterilerine öncelikli olarak sergiliyor. İndirimli ürünlerle ilgili trafik, dijital reklam, görünürlük ve banner destekleri dahil olmak üzere tanıtım yatırımları Hepsiburada tarafından üstleniliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

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