Enflasyonla mücadeleye Onur Air’den de destek geldi

İSTANBUL, (DHA) -HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na bir destek de Onur Air’den geldi.
Şirket bu kapsamda yıl sonuna kadar olan tüm iç hat uçuşlarında yüzde 10 indirim uygulayacağını duyurdu.
Satışta bulunan tarifeli iç hat biletlerinin tamamında yüzde 10’luk indirim yapan Onur Air, böylece destek verdiği programa katkı sağlarken ekonomik biletler sayesinde daha çok yolcunun uçabilmesine de imkân tanıyacak.
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