FİNANS

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Bakanlık olarak finansman maliyetlerini indiriyoruz, yurt içi katma değerli üretimi destekliyoruz, ithalata bağımlılığı azaltıyoruz. Ayrıca Bakanlığımız uhdesindeki belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz" - "Politikalarımızın ortak özelliği yatırım, üretim ve girdi maliyetlerini düşürmektir. Sanayicimizin elini rahatlatarak, üretime teşvik ederek ve özellikle yerli üretimi tüm kaynaklarımızla destekleyerek, enflasyonla mücadeleye katkı sunuyoruz" - "Finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için Finansman Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz" - "İhracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak finansman maliyetlerini indirdiklerini, yurt içi katma değerli üretimi desteklediklerini, ithalata bağımlılığı azalttıklarını belirterek, "Politikalarımızın ortak özelliği yatırım, üretim ve girdi maliyetlerini düşürmektir. Sanayicimizin elini rahatlatarak, üretime teşvik ederek ve özellikle yerli üretimi tüm kaynaklarımızla destekleyerek, enflasyonla mücadeleye katkı sunuyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Varank, enflasyonla mücadelenin sadece devletin değil, özel sektör de dahil olmak üzere ekonominin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bugün bu bilinçle bir araya geldiklerini belirten Varank, "Bu güçlü birlikteliği ortaya koyarak, inanıyorum ki bu mücadelede önemli adımlardan birini atmış bulunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de tüm paydaşlarla birlikte ortaya konan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek veriyoruz. Bağlı kurumlarımızla birlikte, elimizdeki tüm araçları ve kaynaklarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu.

Varank, bakanlık olarak enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, Finansman Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık bir finansmana erişim sağlamayı planlıyoruz. KOSGEB'i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak görüyoruz.
İki ay önce ekonomimize yönelik saldırılar başladığında, derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran'a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bu süreyi 3 ay daha uzattığımızı ilan ediyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB'e olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz."

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- "İthalat kaynaklı fiyat artışlarının azaltılmasını hedefliyoruz"

Mustafa Varank, yatırım maliyet artışlarına karşı destek programını da hayata geçireceklerini aktararak, "KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına, yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacağız." dedi.

Cari açık verilen orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün gruplarına yönelik yeni ve bütüncül bir Yerlileştirme Programı'nı ilan edecekleri bilgisini veren Varank, şunları söyledi:

"Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinde önceliğimiz, bu ürün gruplarına yönelik olacak. Böylece, döviz kuru artışından kaynaklı enflasyonun sınırlandırılmasına destek olacağız.
Ayrıca, Stratejik Ürün ve Teknoyatırım Destek Programları kapsamında, cari açığa neden olan ürün ve ürün gruplarının yerlileştirilmesi için 1 milyar lirayı aşan yatırım desteğini başlattık. İkinci çağrı için hazırlıklarımızı tamamlanmak üzereyiz. Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz. Böylelikle, ithalat kaynaklı fiyat artışlarının azaltılmasını hedefliyoruz. Yerlileştirme politikalarımız ithal edilen enflasyonu azaltmanın yanı sıra katma değerli üretimi artırıp dış finansman ihtiyacını azaltmaya da ciddi katkı sağlayacak."

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- "Enflasyonla mücadeleye tam destek veriyoruz"

Bakan Varank, cari açığı azaltmak için, Proje Bazlı Teşvik Programı vasıtasıyla yüksek katma değerli stratejik üretimi desteklediklerini vurgulayarak, teşvik kapsamındaki yeni ve büyük ölçekli yatırımlarla üretim maliyetlerini düşürerek, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacaklarını ifade etti.

TSE ile Türk Patent ve Marka Kurumunu da bu mücadeleye dahil ettiklerini anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Belgelendirme ücretleri, tasarım, marka ve patent tescil hizmetleri için ilan ettiğimiz yüzde 25 indirim, 2019 sonuna kadar devam edecek. Kısaca toparlamak gerekirse, Bakanlık olarak finansman maliyetlerini indiriyoruz, yurt içi katma değerli üretimi destekliyoruz, ithalata bağımlılığı azaltıyoruz, bakanlığımız uhdesindeki belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz. Politikalarımızın ortak özelliği yatırım, üretim ve girdi maliyetlerini düşürmektir. Sanayicimizin elini rahatlatarak, üretime teşvik ederek ve özellikle yerli üretimi tüm kaynaklarımızla destekleyerek, enflasyonla mücadeleye katkı sunuyoruz."

Varank, enflasyonla mücadelede kalıcı ve sürdürülebilir çözümün yüksek katma değer üreten bir ekonomi olduğunu vurgulayarak, bu nedenle bakanlık olarak "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" diyerek yol haritaları, yeni destek paketleri ve politikalar ürettiklerini söyledi.

Açıkladıkları her politikayı kararlılıkla hayata geçirdiklerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Varank, "Enflasyonla mücadeleye bu bütüncül bakışla tam destek vermeye çalışıyoruz. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, milletimizin refahını daha da yükselteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerekir. Enflasyonla mücadele için elini taşın altına koyan sanayicilerimiz ve iş insanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

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