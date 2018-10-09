İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ve bize bağlı ve ilgili tüm kuruluşlar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'mızın arkasındayız ve destekliyoruz." dedi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Selçuk, bakanlık ve bağlı kuruluşlar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın arkasında olduklarını ve programı desteklediklerini söyledi.

Selçuk, 1995-2001 yıllarında Türkiye'de ortalama enflasyon oranının yüzde 70'lerde olduğunu anımsatarak, AK Parti iktidarında bu oranın çok daha düşük seviyelere çekildiğini anlattı.

Anayasanın "ücret emeğin karşılığıdır" hükmüne istinaden AK Parti iktidarlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonlarında çok geniş katılımla toplantıları gerçekleştirdiklerini bildiren Selçuk, asgari ücret artışında enflasyon oranlarını dikkate aldıklarını vurguladı.