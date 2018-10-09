FİNANS

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Bakanlığımız, bize bağlı ve ilgili tüm kuruluşlar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'mızın arkasındayız ve destekliyoruz" - "Enflasyonla mücadelenin ekonomik büyümeyi engellememesi için ve işverenlerimizi desteklemek için bakanlık olarak çeşitli politika enstrümanları geliştirmeye devam ediyoruz. Bunlardan birisi Kısa Çalışma Ödeneğimiz, yakın zamanda planladığımız" - "Unutmamak gerekir ki; işçi olsun, işveren olsun, kamu olsun hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gerek asgari ücreti belirlerken, gerekse işverenlerimize teşvikler sağlarken bu geminin içinde ve beraber olduğumuzu düşünerek hareket edeceğiz" - "2019'da bakanlığımız istihdamı destekleyecek daha fazla programlar açıklayacak"

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ve bize bağlı ve ilgili tüm kuruluşlar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'mızın arkasındayız ve destekliyoruz." dedi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Selçuk, bakanlık ve bağlı kuruluşlar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın arkasında olduklarını ve programı desteklediklerini söyledi.

Selçuk, 1995-2001 yıllarında Türkiye'de ortalama enflasyon oranının yüzde 70'lerde olduğunu anımsatarak, AK Parti iktidarında bu oranın çok daha düşük seviyelere çekildiğini anlattı.

Anayasanın "ücret emeğin karşılığıdır" hükmüne istinaden AK Parti iktidarlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonlarında çok geniş katılımla toplantıları gerçekleştirdiklerini bildiren Selçuk, asgari ücret artışında enflasyon oranlarını dikkate aldıklarını vurguladı.

Toplu iş sözleşmelerinde de enflasyonu dikkate almayı sürdürdüklerini dile getiren Selçuk, " Bu anlamda belki de en zor iş olan kamu tasarrufu-enflasyonla mücadele ve sosyal refahı artırma gibi birbiriyle çelişen üç temel hedefi başarılı bir şekilde koordine ettik ve uzlaşmayla başarılı çalışmalara imza attık." diye konuştu.

Selçuk, 2018'de asgari ücret artışlarından bahsederek, " Emek verenlerimizi enflasyon karşısında ezdirmedik ezdirmemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

\

- "Enflasyonla mücadelede iş gücü piyasalarımızı ihmal etmiyoruz"

Selçuk, enflasyonla mücadelede işverenleri de korumaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonla mücadelenin ekonomik büyümeyi engellememesi için ve işverenlerimizi desteklemek için bakanlık olarak çeşitli politika enstrümanları geliştirmeye devam ediyoruz. Bunlardan birisi Kısa Çalışma Ödeneği'miz, yakın zamanda planladığımız. Enflasyonla mücadele ederken iş gücü piyasalarımızı da ihmal etmiyoruz. 2002'de 12 milyon sigortalımız ve 6,5 emeklimiz bulunuyorken 2018 Temmuz'da sigortalı sayısı 22 milyona, emekli sayımız ise 12 milyona ulaştı. Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99,1'e yükseldi."

Selçuk, işverenler için sağladıkları asgari ücret teşviğinden bahsederek, bu desteğin, geçen yıl 10,1 milyar liraya, 2018 Temmuz itibarıyla da 5,8 milyar liraya ulaştığını aktardı.

\

- Enflasyonla mücadelede yapısal reformlar

Selçuk, sosyal güvenlik sisteminin mali yapısının her geçen gün daha sürdürülebilir bir hale geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde de toplumsal taraflarla sosyal diyalog içinde, gelirler politikasında enflasyonla mücadeleyle uyumlu hale getireceğiz. Unutmamak gerekir ki işçi olsun, işveren olsun, kamu olsun hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gerek asgari ücreti belirlerken, gerekse işverenlerimize teşvikler sağlarken bu geminin içinde ve beraber olduğumuzu düşünerek hareket edeceğiz."

Selçuk, AK Parti iktidarı döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımlardan bahsederek, sadece 2017 yılında bu tutarın 36 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bakanlığın, Türkiye'de enflasyona karşı mücadelede vereceği en önemli katkılardan bir tanesi yapısal reformlar olacak. Çalışma hayatıyla ilişkili olarak kıdem tazminatından esnek çalışma modellerinin yaygınlaşmasına dair birçok reform paketi Yeni Ekonomi Programımızın içinde bulunmakta." dedi.

Hep beraber Türkiye'nin rekabet gücünün daha da artırılmasını ve fiyat istikrarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, "2019'da bakanlığımız istihdamı destekleyecek daha da fazla programlar açıklayacak." diye konuştu.

PARTNERÜnlüleri buluşturan düğünÜnlüleri buluşturan düğün
Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştıFaizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı
Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladıKoleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Motorine zam!

Motorine zam!

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek

Pamir: Serbest ekonomiyi çok zorlamamak gerek

Enflasyonla mücadelede eğitim camiasından ilk destek

Enflasyonla mücadelede eğitim camiasından ilk destek

Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

Faizsiz finans sistemi aylık 250 milyonluk teslimata ulaştı

Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı

Koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi servetini Darüşşafaka’ya bağışladı

ING Bank: Cari açığın GSYH’ye oranı bu yıl yüzde 5.9 olacak

ING Bank: Cari açığın GSYH’ye oranı bu yıl yüzde 5.9 olacak

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.