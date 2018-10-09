İSTANBUL (AA) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin, "Bu kampanya kapsamında bizler de şu anda ekmeklik buğday ununda (çuval) fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı bu ay içerisinde başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz ve bu rakama ulaşacağımıza eminiz." dedi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açıklanmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Ulusoy, halkın temel gıdası olan ekmeğin ham maddesini ürettiklerini, bu ürünün çok kritik olduğunu, bu bilinçle faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Ulusoy, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bu program başlamadan önce kamuoyunun gündemini işgal eden bu konuda bir kampanya yürüttük. Hepinizin bilgisi dahilinde... Üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz.