KOCAELİ (AA) - Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Türkiye'nin ekonomi başkenti Kocaeli olarak "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına destek vereceklerini bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, Türk iş dünyasının ve KOTO'nun çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de üst düzey destek sağladığı enflasyonla mücadele programı kapsamında, "En az yüzde 10 indirim" kampanyası başlatıldığını anımsattı.

KOTO ve Kocaeli iş dünyası olarak enflasyonla mücadele programını ilk günden itibaren desteklediklerini vurgulayan Bulut, indirim kampanyasında da aktif olarak yer alacaklarını bildirdi.

Bulut, "Bizler Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak başta devletimizin ve birliğimizin bizlere duyduğu güvenin farkındayız. Bu güven temelli görevlere de Türkiye'nin ekonomi başkenti Kocaeli olarak hazırız. enflasyonla mücadele programını ve indirim kampanyasını destekliyor, üyelerimizin en geniş şekilde katılım sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.