FİNANS

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

KOTO Başkanı Bulut: - "Bizler Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak başta devletimizin ve birliğimizin bizlere duyduğu güvenin farkındayız. Bu güven temelli görevlere de Türkiye'nin ekonomi başkenti Kocaeli olarak hazırız"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Türkiye'nin ekonomi başkenti Kocaeli olarak "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına destek vereceklerini bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, Türk iş dünyasının ve KOTO'nun çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de üst düzey destek sağladığı enflasyonla mücadele programı kapsamında, "En az yüzde 10 indirim" kampanyası başlatıldığını anımsattı.

KOTO ve Kocaeli iş dünyası olarak enflasyonla mücadele programını ilk günden itibaren desteklediklerini vurgulayan Bulut, indirim kampanyasında da aktif olarak yer alacaklarını bildirdi.

Bulut, "Bizler Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak başta devletimizin ve birliğimizin bizlere duyduğu güvenin farkındayız. Bu güven temelli görevlere de Türkiye'nin ekonomi başkenti Kocaeli olarak hazırız. enflasyonla mücadele programını ve indirim kampanyasını destekliyor, üyelerimizin en geniş şekilde katılım sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KOTO üyelerine, 407 ürün ve hizmette en az yüzde 10 indirim çağrısı yapan Bulut, şunları kaydetti:

"Çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde, gıda ve alkolsüz içecekler, giyim ve ayakkabı, konut, ev eşyası, eğlence ve kültür, eğitim, alkollü içecekler ve tütün, sağlık, ulaştırma, haberleşme, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler sektörlerinde olmak üzere toplam 407 kalemde ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle ve en az yüzde 10 oranında indirim yapılması tavsiye edilmektedir. İlgili kalem ve sektörler odamız web sitesi www.koto.org.tr'den detaylı şekilde paylaşılmıştır. Kampanyaya katılmak isteyen üyelerimizin odamız sitesindeki formu doldurarak, 19 Ekim 2018 tarihine kadar odamıza göndermelerini rica ederiz."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurduBakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu
Borsalardan e-ticaret dayanışmasıBorsalardan e-ticaret dayanışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Borsalardan e-ticaret dayanışması

Borsalardan e-ticaret dayanışması

Yerli İHA motoru PD170 Akıncı'da uçacak

Yerli İHA motoru PD170 Akıncı'da uçacak

Boyner kampanya maratonunu başlatıyor

Boyner kampanya maratonunu başlatıyor

ESET: Facebook'ta veri sızıntısına karşı çıkış - giriş yapın

ESET: Facebook'ta veri sızıntısına karşı çıkış - giriş yapın

Uluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştu

Uluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.