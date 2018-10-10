GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üzerlerine düşen sorumlulukların bilinciyle "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyondaki artışın sanayiden esnafa, memurdan işçiye toplumun tüm kesimlerini etkilediğini belirtti.

Devletin son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında önemli tedbirler aldığını hatırlatan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Devlet-millet el ele vererek inşallah enflasyonla mücadelede mesafe katedeceğimize yürekten inanıyoruz. Enflasyonla mücadele kararı da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın almış olduğu ve piyasaları rahatlatmaya yönelik önemli bir adımdır. Kamu ve özel sektör el ele verirsek yüksek enflasyona karşı başarılı olur ve önümüzdeki süreçte enflasyonun, dolayısıyla döviz kurunun makul seviyelere düştüğünü görebiliriz. Sektörlerden de programın uygulanması ve destekler noktasında güzel dönüşler olduğunu görmek oldukça sevindiricidir."