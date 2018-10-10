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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 19:00 | Son Güncelleme

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "Hepimiz üzerimize düşen sorumluluklar çerçevesinde, taviz vermeksizin enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalıyız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üzerlerine düşen sorumlulukların bilinciyle "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyondaki artışın sanayiden esnafa, memurdan işçiye toplumun tüm kesimlerini etkilediğini belirtti.

Devletin son dönemde yaşanan gelişmeler karşısında önemli tedbirler aldığını hatırlatan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Devlet-millet el ele vererek inşallah enflasyonla mücadelede mesafe katedeceğimize yürekten inanıyoruz. Enflasyonla mücadele kararı da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın almış olduğu ve piyasaları rahatlatmaya yönelik önemli bir adımdır. Kamu ve özel sektör el ele verirsek yüksek enflasyona karşı başarılı olur ve önümüzdeki süreçte enflasyonun, dolayısıyla döviz kurunun makul seviyelere düştüğünü görebiliriz. Sektörlerden de programın uygulanması ve destekler noktasında güzel dönüşler olduğunu görmek oldukça sevindiricidir."

Ünverdi, program kapsamında alınan kararların çok isabetli ve ekonomik istikrara önemli katkıları olacağını belirterek, "Hepimiz üzerimize düşen sorumluluklar çerçevesinde, taviz vermeksizin enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalıyız. Kamunun yanı sıra bankalar, şirketler ve sivil toplum kuruluşları Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek vermektedir. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de ülkemizin geleceği, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve istikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Adnan Ünverdi Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı Gaziantep Sanayi Odası

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