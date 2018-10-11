FİNANS

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 16:59 | Son Güncelleme

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: - "Tüketiciye yönelik üretim yapan firmalarımızla temasa geçtik. İş dünyamız fiyat indirimini olumlu karşıladı ve kampanyaya katılımın artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Firmalarımızı da indirim kampanyasına katılmaya davet ediyoruz" - Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat: - "Bu kervanda yolda kalmamak için birlik ve beraberliğimizi yine ispat etmemiz gerekli" - MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan: - "Enflasyonla mücadelede, ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından enflasyonla mücadele programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına destek çağrısında bulunuldu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, imalat sanayisine yönelik ürünlerin üretimini gerçekleştiren ve indirim yaparak kampanyaya katılmak isteyen firmaların web sitesindeki formu doldurarak, en geç 19 Ekim 2018 Cuma gününe kadar odaya bildirmeleri gerektiğini ifade etti.

Sıkıntılı sürecin atlatılmasına katkıda bulunacak tüm çalışmaları sonuna kadar destekleyeceklerini aktaran Ünverdi, Gaziantep'in, ürün ve hizmetlerde yüzde 10 indirim kararıyla başlatılan kampanyaya güçlü bir destek verdiğini hatırlattı. Ünverdi, "GSO olarak bizler de doğrudan tüketiciye yönelik üretim yapan firmalarımızla temasa geçtik. İş dünyamız fiyat indirimini olumlu karşıladı ve kampanyaya katılımın artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Firmalarımızı da indirim kampanyasına katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Adıyaman

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ise enflasyonla mücadele konusunda iş dünyasına destek ve fedakarlık çağrısında bulundu.

Türkiye'nin hedefleri olan bir ülke olduğunu anlatan Fırat, şöyle konuştu:

"Meselemiz bu uzun yolda güçlü durmak ve ayakta kalmaktır. Bu kervanda yolda kalmamak için birlik ve beraberliğimizi yine ispat etmemiz gerekli. Geçmişi sağlam temellerle kurulu olan ülkemizi bu gibi enflasyonu etkileyecek sıkıntılı süreçler yıpratamayacaktır. Bu sıkıntılı süreçte hep birlikte kolları sıvayarak üstesinden geleceğimizden ve kolaylıkla atlatacağımızdan hiç şüphemiz yok. Aydınlık yarınlarımız için enflasyonla mücadele de topyekun milletçe el ele vererek başarılı olacağımız aşikardır."

Fırat, Adıyaman Ticaret Borsası üyelerine, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde "İndirim Kampanyası" başlatıldığını anımsatarak, "Üyelerimizin bu kampanyaya katılmaları önem arz etmektedir. Kampanyaya katılım yapacak üyelerimizin Tüketici Fiyat Endeksinde yer alan ürün ve hizmetler listesine borsamızın web sitesinden (www.adiyamantb.org.tr) ulaşabileceklerdir. Kampanyaya katılmak isteyen üyelerimizin borsamız ile iletişime geçmeleri yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Malatya

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan da geçmişten bugüne üretim ekonomisi esasıyla büyümeyi, yerli ve milli üretim konusunu kendilerine şiar edindiklerini bildirdi.

Enflasyonun ekonomik olduğu kadar, sonuçları bakımından sosyal bir olgu niteliği taşıdığına işaret eden Kalan, şunları kaydetti:

"Enflasyonla değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu ve özel sektöre kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız. Eylül ayı itibariyle yüzde 24,5 seviyesine yükselen enflasyon oranında, döviz kurunda gözlenen dalgalanmaların etkisiyle artan girdi maliyetlerinin etkisi elbette yadsınamaz. Ancak yüksek kur - yüksek enflasyon sarmalından çıkış noktasında, iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede, ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz."

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